"الهجرةُ والتّهجير القسريّ" عنوان محاضرة نظّمها حزب سوريّا المستقبل في حلب

تحتَ عنوان "الهجرة والتّهجير القسريّ"، نظّم حزب سوريّا المستقبل فرع حلب محاضرةً في حي الشّيخ مقصود، حضرها العشرات من أعضاء الحزب، وأعضاء المؤسّسات المدنيّة، بالإضافة إلى ممثّلي عدد من الأحزاب السّياسيّة.

وألقى المحاضرةَ عضو المجلس العام لحزب سوريّا المستقبل لعفرين والشّهباء محمد رشيد، رافقها عرض تلفزيونيّ حول موضوع المحاضرة.

وتضمّنت المحاضرة تعريف الهجرة وأشكالها، وكذلك الهجرة القسريّة وأسبابها وتداعياتها.

رشيد تطرّق أيضاً إلى حالة التّهجير القسريّ الّتي تعرّض لها أهالي عفرين على يد دولة الاحتلال التّركيّ ومرتزقته، وكذلك التّهجير القسريّ لشعوب شمال وشرق سوريّا.

رشيد أشار خلال المحاضرة إلى أنّ الاحتلال التّركيّ ومرتزقته، ارتكبوا جرائم بحقّ المناطق المُحتلّة وخاصّةً عفرين، منها جرائم الإبادة الجماعيّة والإبادة العرقيّة، وانتهاكات لحقوق المرأة والأطفال، إضافة إلى تدمير المنازل وسرقة الآثار وتدمير الأماكن التّاريخيّة.

وتخلّلت المحاضرة أيضاً فتح باب النّقاش والحوار مع المشاركين والإجابة على استفساراتهم حول موضوع المحاضرة.

(ك)

ANHA