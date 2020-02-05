"النّقطة التّركيّة" تقصفُ قوّات النّظام في سراقب والأخيرة تنسحب

أفاد المرصد السّوريّ لحقوق الإنسان بأنّ مجموعات مرتزقة تابعة لتركيّا تدخل بلدة سراقب، وسط اشتباكات عنيفة في أحياء المدينة الغربيّة والجنوبيّة الشّرقيّة.

وأكّد المرصد مقتل ثمانية بينهم ضابط في قوّات النّظام.

وأشار المرصد إلى أنّ قوّات الاحتلال التّركيّ المتمركزة في ما تسمّى نقطة المراقبة شمال سراقب تستهدف بقذائف المدفعيّة الثّقيلة عناصر "قوّات النّظام" على المحاور الشّرقيّة والشّماليّة لمحاولة منعها من التّقدّم غرباً لإطباق الحصار على المدينة.

وكانت قوّات النّظام اقتحمت سراقب مساء اليوم، بعد انسحاب المجموعات المرتزقة التّابعة لتركيّا خوفاً من الحصار، وذلك بعد ساعات من تهديدات الرّئيس التّركيّ لقوّات النّظام.

)ي ح)