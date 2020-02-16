"المرأة في الإعلام.. تنميط وتمييز" عنوان محاضرة نظمها مجلس المرأة السورية

نظم مجلس المرأة السورية – فرع قامشلو محاضرة تحت عنوان " المرأة في الإعلام ... تنميط وتمييز" وذلك في مكتب مجلس المرأة السورية في حي الكورنيش بمدينة قامشلو.

وألقيت المحاضرة من قبل الرئيسة المشتركة لاتحاد الإعلام الحر أفين يوسف ومقدم برامج في فضائية روناهي زيور شيخو، بحضور إعلاميين وأعضاء مجلس المرأة السورية ونساء من مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية.

وفي بداية المحاضرة تم تعريف التنميط اصطلاحاً ومفهوماً من قبل الإعلامي زيور شيخو، حيث أشار إلى أنه عملية اختزال لوصف شخص، أو شعب لخصائصه الكلية العامة بدلاً من خصائصه المتفردة والمتميزة.

وتطرقت المحاضرة إلى تهميش وتحجيم دور المرأة إعلامياً في كافة المجالات، واستغلالها فقط كأداة ترويج كاستخدام المذيعات فقط للفت انتباه المشاهدين، بالإضافة إلى أن هذه النمطية والتمييز طالت الرجال أيضاً، وذلك وفق التقاليد الاجتماعية، أي إظهار الرجل في نمط واحد، وصياغة واحدة.

وخلال المحاضرة قرئت بعض المقتطفات عن دور المرأة في الإعلام "تنميط وتمييز" من قبل المحاضرين أفين يوسف وزيور شيخو.

وبدأ المحاضرون بالمناقشة حول دور المرأة في التنميط والتمييز بشكل عام ودورها في المجال الإعلامي بشكل خاص .

وأشار الحضور في نقاشهم إلى أن النمطية والتمييز موروثان منذ القدم من خلال العادات والتقاليد التي غرست في المجتمع والتي تضع الرجل في مقدمة كل شيء، فيما يتم تحجيم دور المرأة في كافة المجالات، منوهين بأن الأنماط تركزت منذ البداية على الأساس الطبقي والسياسي والديني والاجتماعي وحتى الإعلام.

وركز المحاضرون على دور المرأة في ثورة شمال وشرق سوريا منذ بداية الأحداث، وذلك بإعلان الإدارة الذاتية التي أفسحت المجال أمام المرأة لتعمل في كافة المجالات، وليكون لها دور طليعي وريادي في كافة المجالات.

وأكد المحاضرون أن الجنسين داخل المجتمع لا يزالان يعيشان الكثير من النواقص وأنه على الطرفين العمل معاً بأفق أوسع وبطرق متساوية في كل الأمور كونه مازال هناك الكثير من المعوقات التي تظهر في بعض المجالات والأمور التي لابد أن تتغير في المرحلة المعاشة التي هي فرصة للطرفين لتطبيق الحياة النديّة على أسس مشتركة في كل شيء.

كما وتطرق المحاضران إلى الحديث عن دور المرأة في الإعلام في شمال وشرق سوريا، موضحين بأن صوت المرأة في المنطقة بات مسموعاً في العالم كله، وباتت المرأة مثالاً يحتذى به في كافة المجتمعات بعد أن كانت مهمشة بشكل كلي.

وفي نهاية المحاضرة قرأ الإعلامي زيور شيخو بعض التوصيات الأممية التي خرجت في هذا المجال ومنها:

- ضرورة التنسيق بين الأجهزة الإعلامية ومؤسسات المجتمع المدني باتجاه صياغة ميثاق للشرف الإعلامي، الذي ينير السبيل أمام العاملين في المجال الإعلامي في تكريس صورة إعلامية بديلة عن المرأة والرجل بخلاف الصورة النمطية السائدة عنهما في المجتمع.

- أن يتم عرض نتائج هذه التقييمات في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمكتوبة وذلك من خلال الندوات والمؤتمرات والمحاضرات والمنتديات الإعلامية، لمناقشة مدى تأثيرها على اتجاهات المراهقين والشباب.

- تأهيل الكوادر الإعلامية وتدريبها للعمل في مجال الرصد الإعلامي لصورة المرأة.

- القيام باستطلاعات لبيان رأي الجمهور في الأعمال الدرامية المرتبطة بتقديم صورة المرأة والرجل في الإعلام.

- قيام أي هيئة إعلامية ومختصة بالتنمية المجتمعية، بإنشاء مركز للرصد الإعلامي على المستوى الإقليمي، يعمل على إجراء الدراسات والبحوث الخاصة بتحليل صورة المرأة والرجل في الأعمال الفنية المرئية والمسموعة والمكتوبة , وعقد ورش عمل تدريبية.

(ش أ/س و)

ANHA