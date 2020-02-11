"المؤامرة التي طالت القائد أوجلان هي وصمة عار على جبين الإنسانية"

عقد مجلس ناحية تربه سبيه التابع لمقاطعة قامشلو، اليوم، اجتماعاً موسعاً لمكونات ناحية تربه سبيه، للحديث عن المؤامرة الدولية التي استهدفت القائد عبد الله اوجلان

واُعتقل القائد عبد الله أوجلان بمؤامرة دولية في 15 شباط 1999، شارك فيها عدّة دول إقليمية وعالمية، في مسعى منهم لطمس الهوية والوجود الكردي، والفكر الديمقراطي الذي يتبناه القائد أوجلان.

وأُدير الاجتماع الذي نُظم في صالة النادي السياحي شمال ناحية تربه سبيه، وحضره حشد من الأهالي، من قبل الرئيس المشترك لمجلس ناحية تربه سبيه عبد الرحيم حسو، وعضو منسقية مؤتمر ستار في شمال وشرق سوريا هدية شمو والإداري في مجلس ناحية تربه سبيه ديار حسن.

وأشار الإداري في مجلس ناحية تربه سبيه ديار حسن خلال حديثه إلى أن المؤامرة التي استهدفت القائد أوجلان، استهدفت شعوب المنطقة، والهدف منها كان كسر إرادة شعوب المنطقة في شخص أوجلان.

وبيّن ديار حسن إلى أن هذه المؤامرة هي وصمة عار على جبين الإنسانية، وقال: "اعتبرت دول المؤامرة أن القائد أوجلان يشكل خطراً على مصالحهم في المنطقة لأنه نادى بحرية الشعوب وطرح أفكار وحلول للمشاكل العالقة في المنطقة".

وأوضح حسن بأن المؤامرة الدولية التي طالت القائد أوجلان فشلت لأن شعوب المنطقة تبنت فكر أوجلان، واختاروا نهج المقاومة وفق فلسفته ضد الدول الاستعمارية.

(ر ر/ أ ب)

ANHA