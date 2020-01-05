"الشعب يستمد قوته من قائده أوجلان"

تحت شعار "الموت لقوى المؤامرة الدولية... عاشت مقاومة إمرالي"، نظم اتحاد المرأة الشابة ومؤتمر ستار مسيرة في ناحية عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو في إقليم الجزيرة، تنديداً بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، واستنكاراً للعقوبة الانضباطية التي فرضت على القائد في 21 تشرين الأول 2019.

وشارك في المسيرة العشرات من أعضاء اتحاد المرأة الشابة، ومؤتمر ستار، ومؤسسات المجتمع المدني في ناحية عامودا، وأبناء البلدات التابعة للناحية.

رفع المشاركون في المسيرة صور القائد أوجلان، ويافطات كُتبت عليها باللغة الكردية "بروح الشبيبة الثورية سنكسر العزلة"، و"نحن كالمرأة الشابة سننتفض ضد العزلة"، بالإضافة إلى أعلام المرأة الشابة ومؤتمر ستار.

المسيرة انطلقت من ساحة المرأة الحرة وجابت الشارع الرئيسي في ناحية عامودا، وردد المشاركون شعارات، "لا حياة من دون القائد"، و "لا للعزلة"، و"تحيا مقاومة إمرالي"، و"تسقط المؤامرة الدولية". وتوقف المشاركون في ساحة الشهيد جهاد وسط الناحية، وهناك وقف المشاركون دقيقة صمت.

وخاطبت في ساحة الشهيد جهاد وسط ناحية عامودا، الإدارية في مؤتمر ستار أهين شريف المشاركون في المسيرة. وقالت: "نستنكر العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وسنقف ضدها، لأن هذه العزلة تستهدف الشعب الكردي وشعوب المنطقة في شخص القائد أوجلان".

وأوضحت أهين شريف بأن السلطات التركية تُشدد العزلة على قائد أوجلان يوماً بعد يوم، وبشكل خاص في الآونة الأخيرة، حيث فرض عقوبة انضباطية جديدة على قائد أوجلان، وقالت: "نحن كالشعب الكردي نرفض هذه الممارسات".

وأكدت أهين شريف بأنهم يناضلون ويكافحون بكافة الطرق والسبل من أجل كسر العزلة المفروضة على القائد أوجلان، وقالت: "سنصعد من نضالنا ونقاوم حتى آخر رمق دون كلل أو ملل". وبيّنت بأن الشعب الكردي يُناضل ومستمر في نضاله وتاريخه مليء بالمقاومة والنضال، ولم يتنازل يوماً عن حقه وناضل، ويستمد قوته من قائده أوجلان.

وانتهت المسيرة بتجديد المشاركون مواصلة النضال حتى فك العزلة عن القائد أوجلان.

(س ع- ش أ/ أ ب)

ANHA