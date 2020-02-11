تزامناً مع اقتراب حلول الذكرى السنوية الـ21 لاعتقال القائد عبدالله أوجلان في الـ15 من شباط/فبراير عام 1999 عقب مؤامرة دولية بدأت فصولها في الـ9 من تشرين الأول/نوفمبر عام 1998 بتواطؤ دولي واسع، تنظم في مدن شمال وشرق سوريا فعاليات متنوعة استنكاراً للمؤامرة.

حركة المجتمع الديمقراطي في مقاطعة كوباني نظمت محاضرة في قاعة مجلس الصلح في مدينة كوباني تناولت المؤامرة الدولية التي طالت القائد أوجلان وحضرها أعضاء وعضوات في مؤسسات الإدارة الذاتية والأحزاب السياسية في كوباني.

وألقى المحاضرة الرئيس المشترك لهيئة الداخلية في إقليم الفرات بوزان خليل الذي قال: "في التاريخ حصلت أحداث كثيرة لأشخاص تعرضوا للاعتقال والمؤامرات، ولكن اعتقال القائد عبدالله أوجلان لم يكن اعتقالاً عادياً لشخص عادي".

وأوضح بوزان خليل بأنه "في كل عصر كان هناك نبي أو فيلسوف يظهر ليحمل الظلم عن كاهل الشعوب، والقائد أوجلان واحد من هؤلاء الفلاسفة خرج ليزيح القهر والظلم والعبودية عن شعوب الشرق الأوسط".

وأضاف: "القائد أوجلان كان يعيش التناقضات التي كانت تحيط به وأول تلك التناقضات كانت قضية المرأة، فكان يرى بأن حرية المرأة من حرية الشعوب، ما لم تتحرر المرأة من الظلم ستبقى الشعوب مستعبدة".

وأشار إلى أن أوجلان أجرى بحوثاً ودراسات كثيرة حول واقع المنطقة واستنتج بأن الحكومات التي حكمت دول المنطقة كانت تحكم الشعوب بذهنية سلطوية وعنصرية.

وقال بوزان خليل بأن "فكر وفلسفة القائد أوجلان والقضية الإنسانية هم المستهدفون وليست شخصية القائد أوجلان، وهذه المؤامرة حيكت من قبل جميع دول العالم ضد القائد أوجلان".

وأكد خليل في ختام كلمته بأن المؤامرة الدولية كانت تهدف إلى منع انتشار فكر وفلسفة أوجلان في العالم ولكنها فشلت عندما حصل عكس ذلك.

(ه ح/ج)

ANHA