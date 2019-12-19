"إغلاق دار الشّعب بدون سبب دليل استمرار النّظام التّمسّك بعقليّته الإقصائيّة"

جاء حديث محمّد إيبش في كلمة ألقاها خلال التّظاهرة الشّعبيّة الّتي خرجت اليوم في حي زورآفا بالعاصمة السّوريّة دمشق، رفضاً لإقدام النّظام على إغلاق دار الشّعب بشكل تعسّفي بدون أيّة أسباب.

وأشار إيبش أنّهم كإداريّي الدار :" حاولنا إجراء مفاوضات مع الجهات المعنيّة، ولكنّهم تهرّبوا، وادعوا أنّهم مشغولون وسيلتقون بنا يوم الأحد القادم، وتواصلنا مع عدّة جهات لدى النّظام السّوريّ لمعرفة سبب هذا الإجراء التّعسفيّ، ولكن لم يقدّموا لنا أيّ سبب حول إغلاق الدّار، ولكنّنا ندرك أنّه قرار سياسيّ، ويدلّ على أنّ النّظام لازال مُتمسّكاً بنفس الذّهنيّة الإقصائيّة ولا يقبل بالحوار والتّفاوض".

وأردف إيبش: "هذا الأسلوب الّذي اتّبعوه لإغلاق دار الشّعب التي تعتبر مكاناً مدنياً لخدمة أهلنا في أمورهم الحياتيّة، ولا تجري فيها أيّ أمور سياسية أو عسكرية، فهذا أسلوب بعيد عن الأخلاق المجتمعيّة السورية، تلك الأخلاق الّتي تجعلنا نعيش معاً ضمن مجتمع تسوده أخوة الشّعوب والسّلام".

ونوّه إيبش في حديثه :"رغم أنّ الإدارة الذّاتية في شمال وشرق سوريا تؤكّد دائماً على استعدادها للحوار وحلّ الأزمة بالطّرق السلميّة والتّفاوض، ولكن مقابل ذلك لا يبدي النّظام أيّة نيّة في التّفاوض، وإقدامه على إغلاق هذه الدّار يدخل في هذا الإطار".

وختم حديثه بالقول: "إنّنا ندين هذا التّصرّف من قبل النّظام، وندعوه لمراجعة سياساته مرّة أخرى والعدول عن قرار إغلاق دار الشّعب".

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ANHA