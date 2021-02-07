"بيد أمهاتنا".. معرض تراثي في بياندور

ونظم مجلس بلدة حلوة بالتعاون مع مركز هيزل للثقافة والفن معرضًا للصناعات اليدوية والتراثية، في مركز الشهيد سرحد للثقافة والفن في قرية بياندور الواقعة غرب ناحية تربه سبيه 10 كم، بمشاركة العشرات من النساء في ناحية تربه سبيه.

المعرض افتتح بدقيقة صمت، إجلالًا لأرواح الشهداء، بعدها ألقت الرئيسة المشتركة لمجلس بلدة حلوة فهيمة تمو، كلمة رحبت فيها بالحضور، وأوضحت أن الهدف من المعرض هو تعريف الجيل الجديد بالثقافة الأصيلة التي صُنعت بيد الأمهات، لافتة إلى أهميتها وضرورة إحيائها من جديد.

وبدورها، بيّنت دوزكين سليمان، أنها شاركت في المعرض بهدف إحياء التراث القديم الذي كانت تصنعه المرأة بيدها للمساهمة في إدارة وتدبير أمور منزلها.

وعبّرت دوزكين عن سعادتها وقالت: "أشعر بالسعادة والفخر عندما أجد أطفالي يلبسون ما تصنعه يدي"، وأكدت أنها تحاول تعليم أطفالها ذلك، من أجل إحياء هذا التراث الكردي الأصيل.

تاليًا، قدمت فرقة الشهيدة آرين التابعة لمركز سرحد للثقافة والفن في قرية بياندور، بعض الرقصات الفلكلورية الكردية.

ويشار إلى أن المعرض ضم العديد من الصناعات اليدوية النسائية مثل اللباس، وقماش الزينة، وبعض القطع التراثية التي كانت تستعمل قديمًا، مثل السجاد القديم والفخار.

(ر ر/ س ر)

ANHA