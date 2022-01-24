"بوادر انقلاب" في بوركينا فاسو ومصادر تفيد باحتجاز رئيسها في معسكر للجيش

وأفاد مصدران أمنيان ودبلوماسي من غرب أفريقيا اليوم الإثنين، إن جنوداً متمردين احتجزوا رئيس بوركينا فاسو كابوري في معسكر للجيش بعد إطلاق نار كثيف على منزله مساء الأحد في العاصمة واغادوغو، بحسب ما نقلته شبكة العين الإخبارية.

وكانت العاصمة واغادوغو قد شهدت في وقت متأخّر أمس الأحد، إطلاق نار قرب مقرّ إقامة كابوري، رئيس دولة بوركينا فاسو التي كانت شهدت في اليوم نفسه تمرّد جنود داخل ثكنات عدّة مطالبين برحيل قادة الجيش و"بتجهيزات أفضل" لمكافحة الإرهابيين الذين يشنّون هجمات في هذا البلد منذ 2015.

وكانت حكومة البلد الأفريقي قد نفت أمس وقوع انقلاب، لكنها أكدت إطلاق نار في بعض مواقع الجيش.

وأعلنت السلطات في بوركينا فاسو مساء الأحد حالة الطوارئ وفرضت حظراً للتجوال إلى أجل غير مسمى.

ووفق سكّان لوكالة فرانس برس فإنه عندما سُمع دويّ إطلاق النار كان في البداية كثيفاً قبل أن يصبح متقطّعاً، ثم شوهدت طائرة هليكوبتر بلا أضواء تُحلّق أيضا فوق المنطقة حيث يقع مقرّ إقامة الرئيس.

وطوال النهار، نُظّمت تظاهرات دعماً للعسكريّين المتمرّدين. وقطع متظاهرون طرقاً عدّة في العاصمة، إلى أن فرّقتهم الشرطة، وفق مراسلي وكالة فرانس برس.

وأعلنت وزارة التعليم في بوركينا فاسو في وقت لاحق أنه سيتم إغلاق المدارس في جميع أنحاء البلاد يومي الإثنين والثلاثاء بسبب "الظروف غير الآمنة" ونشاط "الأشخاص غير الراضين في الثكنات".

(د ع)