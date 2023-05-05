"بتوجيهات القائد آبو تتحرر المرأة"

تحدثت عضوات مجلس المرأة الشابة في إقليم عفرين لوكالتنا، عن العزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان.

إذ أشارت زلال عبدو إلى عدم ورود أي معلومات عن القائد عبد الله أوجلان منذ عامين وقالت: "إن عدم تلقينا لأي معلومات عن القائد آبو يولد لدينا حقداً وغضباً كبيراً حيال العدو".

وتابعت زلال عبدو حديثها قائلة: "يسعى العدو إلى قطع التواصل بين القائد آبو والشعب الكردي، كما أنه يشدد العزلة عليه للحيلولة دون انتشار فلسفته، إلا أن فلسفة القائد آبو تنتشر أكثر فأكثر. وإن وجودنا قائم على القائد آبو ونحن نرفض الحياة بدونه، لأنه يحرر المرأة من العبودية".

أما الشابة خديجة إيبو، فقد أشارت إلى اعتقال القائد عبد الله أوجلان في ظل ظروف عزلةٍ مشددة منذ 25 عاماً وقالت: "إننا ندين ونستنكر العزلة المفروضة على القائد آبو. يكافح القائد آبو الحداثة الرأسمالية ولا ترد عنه أي معلومات منذ عامين وهذا ما يزيد من حقد الشابات حيال العدو. سنكسر العزلة ونحرر القائد آبو جسدياً".

واستنكرت الشابة زين حنان أيضاً العزلة وقالت: "إن العزلة المفروضة على القائد آبو يثير الغضب والحقد، ويجب علينا تصعيد النضال وتعزيز المقاومة لتحرير القائد آبو. على الشابات الإلمام بأفكار القائد آبو وفلسفته. هدفنا الوحيد الآن هو تحرير القائد آبو".

واختتمت زين حديثها قائلةً: "تنشر الشابات أفكار القائد آبو في المجتمع، لذا سنناضل في الساحات على الدوام حتى ضمان تحقيق الحرية الجسدية للقائد آبو".

(ز ش/ ر)

ANHA