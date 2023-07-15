"بتكاتف مكونات المنطقة طردنا الاحتلال الفرنسي والعثماني وبه سنطرد الاحتلال التركي"

لا تتوانى دولة الاحتلال التركي عن التآمر والتدخل في سوريا واحتلال أراضيها منذ بدء أزمة البلاد، من تسهيلها عبور المرتزقة إلى الأراضي السورية ودعمهم بالسلاح والعتاد، واحتلال أجزاء واسعة، وسرقة ممتلكات الأهالي وتتريك المنطقة وتغيير ديمغرافيتها، ما يستدعي تكاتف جميع المكونات لطردها وتحرير الأراضي المحتلة، وفق شيوخ ووجهاء شمال وشرق سوريا.

الشيخ محمد صادق العصيدي شيخ عشيرة بني العصيدي والناطق باسم أعيان ووجهاء مدينة منبج وريفها عن دور العشائر وتكاتف المكونات في التصدي للمحتلين، قال: "كان للعشائر وجميع المكونات دور ريادي وسياسي في تحرير الأراضي السورية من الاحتلال العثماني والفرنسي، وقف أبناء المنطقة ضد الاحتلالات التي سعت إلى إثارة الفتن والتفرقة بين الأهالي، وبوحدتهم وقوة الترابط فيما بينهم تم إنهاء الاحتلال وطرده من أراضيهم".

وبيّن العصيدي أن "الاحتلال التركي وكل أعداء أخوة الشعوب يحاولون، زعزعة أمن واستقرار مناطقنا، وإثارة الفتن وتأجيجها من أجل تفكيك النسيج الاجتماعي والقضاء على إرادة الشعوب الحرة؛ لتسهيل احتلال المنطقة".

وأكد العصيدي "سنقف في وجه مخططات دولة الاحتلال التركي الخبيثة وسنطرده بتكاتفنا المستمد من فكر الأمة الديمقراطية التي تنتهج طريق السلام والعيش المشترك وأخوة الشعوب، كما طردنا الاحتلال الفرنسي والعثماني".

شدد الشيخ محمد صادق العصيدي في ختام حديثه "على الجميع مواصلة النضال من أجل الوصول إلى سوريا تعددية لامركزية، وترسيخ العيش المشترك بعيداً عن النزاعات التي تسعى الدول الطامعة عبرها احتلال ارضنا ونهب خيراتنا".

(ف)

ANHA