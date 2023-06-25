"بسواعد أبنائنا وبناتنا تُكتب اليوم ملاحم البطولة أمام المحتلين"

نظم مجلس عوائل الشهداء في ناحية عامودا بمقاطعة قامشلو، اليوم، مراسم غيابية للمقاتل في قوات الدفاع الشعبي بسام محمود (الاسم الحركي، إيريش إفنت)، الذي استشهد في الـ 21 من حزيران عام 2022 في مناطق الدفاع مديا، أثناء تصديه لهجمات الاحتلال التركي في منطقة غاري بباشور كردستان.

وحضر المراسم أهالي ناحية عامودا وبلداتها والقرى التابعة لها، وممثلون عن الأحزاب السياسية والمؤسسات المدنية والعسكرية وأعضاء قوى الأمن الداخلي، وحركة المجتمع الديمقراطي، وعضوات مؤتمر ستار في الناحية.

ونصبت خيمة العزاء أمام منزل الشهيد إيريش إفنت، في قرية خربة غزال التابعة لناحية عامودا، وعلّق على الخيمة صور الشهيد أيريش، والقائد عبد الله أوجلان، وأعلام قوات الدفاع الشعبي ومجلس عوائل الشهداء.

المراسم بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، بعدها عزى الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في ناحية عامودا، زيور علي، ذوي الشهيد وتمنى لهم الصبر والسلوان.

وأشاد زيور علي، خلال حديثه، بمقاومة ونضال الكريلا في سبيل حماية حقوق الشعوب المضطهدة وهويتها في مواجهة هجمات الاحتلال التركي، وقال: "بسواعد أبنائنا وبناتنا يكتب اليوم ملاحم البطولة أمام المحتلين والأعداء الطامعين بأراضينا والمكتسبات التي تحققت عبر نضال طويل".

بدوره، نوّه القيادي في مجلس عامودا العسكري، برخدان بيجو، أن المؤامرات لا زالت مستمرة على كردستان منذ 100 عام، وقال: "قسّموا كردستان لأجزاء عبر العديد من المؤامرات والمخططات، ولمجابهتها قامت العديد من الثورات مثل ثورة شيخ سعيد، وسيد رضا وغيرهم لكنها لم تكلل بالنجاح".

وتابع برخدان بيجو: "مع ظهور حركة التحرر الكردستاني اختلفت الموازين وقلبت طاولة المؤامرات على أعداء الشعب الكردي الذي ناضل وسيستمر بالنضال".

وشدد بيجو: "على جميع الوطنين والشرفاء التحلي بروح المقاومة والنضال وتنظيم الصفوف وفق مبادئ حرب الشعب الثورية حتى تكليل النضال بالنصر". وعاهد بالسير على درب الشهداء حتى تحقيق أمانيهم وأهدافهم في بناء وطن حر ينعم بالأمن والأمان.

واختتمت المراسم بقراءة وثيقة الشهيد أيريش إفنت، وتسليمها لذويه، وسط زغاريد الأمهات.

(س ع س/آ)

ANHA