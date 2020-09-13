"بشهادته حقق التلاحم وأخوة الشعوب"

استلم المشيعون جثمان الشهيد عبد الله عليان الاسم الحركي آرام حسكة، من قوات سوريا الديمقراطية الذي استشهد أثناء تأديته لواجبه من أمام مجلس عوائل الشهداء في الناحية، وتوجهوا في موكب مهيب صوب مزار الشهيد رستم جودي.

عند الوصول إلى المزار بدأت المراسم بدقيقة صمت، ثم ألقى الإداري في مجلس عوائل الشهداء، سالم سالم كلمة عزى في بدايتها ذوي الشهيد عبد الله وتمنى الصبر والسلوان لهم، وقال "الشهداء هم قادتنا المعنويون الذين ينيرون دروب الشعوب".

ومن جانبه أشاد القيادي في قوات سوريا الديمقراطية، عمران أوركيش، بالدور الذي يؤديه الشهداء في تحرير الأراضي المحتلة، وتحقيق الأمن والاستقرار، وتابع "الشهيد عبد الله عليان طبق فلسفة القائد عبد الله أوجلان بتحقيق التلاحم وأخوة الشعوب في المنطقة".

فيما تمنى أكرم عليان، والد الشهيد عبد الله عليان، أن يعم الأمن والاستقرار في جميع أرجاء سوريا التي ارتوت بدماء شهداء الحرية.

وفي ختام المراسم قُرئت وثيقة الشهادة من قبل عضوة عوائل الشهداء، نسرين معمي وسلمت لذويه، ليوارى جثمانه الثرى وسط الشعارات التي تحي الشهداء.

(ب ح/هـ ن)

ANHA