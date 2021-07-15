"بروح ثورة 19 تموز سندحر الاحتلال ونضمن النصر"

وتجمع الأهالي وأعضاء المؤسسات المدنية التابعة للإدارة الذاتية في مركز الثقافة والفن بناحية تل حميس للمشاركة في الحفلة التي أقيمت بمناسبة اقتراب ثورة 19 تموز.

وبدأت الحفلة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاها إلقاء كلمة من قبل عضو مجلس عوائل الشهداء في ناحية تل حميس محمد خليوي، وتحدث خلال كلمته عن الإنجازات والانتصارات التي حققتها ثورة 19 تموز بفكر وفلسفة القائد عبدالله أوجلان رغم الإمكانيات المحدودة، مؤكداً أن تضحيات الشهداء هي التي تمدهم بالقوة.

وبدوره، أكد الإداري في العلاقات الدبلوماسية لحزب الاتحاد الديمقراطي محمد الشمري، "أن انطلاقة الشرارات الأولى لثورة 19 تموز في كوباني التي اقتلعت من خلالها شوكة أكبر تنظيم إرهابي "داعش"، من خلال مقاومة مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية هزت العالم بأكمله".

عضوة مؤتمر ستار في ناحية تل حميس عذاري فيحان، قالت: "بفضل ثورة 19 تموز وتضحيات ومقاومة أبناء شمال وشرق سوريا التي سطرت ملاحم تاريخية في سبيل أن ينال شعبهم حريته، تمكنا من تحرير أرضنا من "داعش" وإرساء الأمن والأمان فيها".

فيما ألقى عضو هيئة الثقافة والفن الشاعر أحمد تمر شعراً يمجد ويحيي فيه إنجازات وانتصارات ثورة 19 تموز، ومقاومة قوات سوريا الديمقراطية في سبيل حماية الأرض.

ثم تم إلقاء سلسلة من الأغاني الثورية من قبل فرقة الشهيد جبل قامشلو، وفرقة الشهيدة زيلان عامودا.

وانتهت الحفلة بعقد حلقات الدبكة من قبل المشاركين.

(إٍس/ل)

ANHA