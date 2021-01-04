وانطلقت يوم أمس فعاليات حملة الإضراب عن الطعام في مدينة كوباني، والتي ستستمر لغاية الـ 9 من الشهر الجاري، بمشاركة 30 شخصاً من مجلس عوائل الشهداء في كوباني تضامناً مع حملة الإضراب عن الطعام التي بدأها المعتقلون في السجون التركية منذ 39 يومًا تحت شعار "حان وقت الحرية" بهدف رفع العزلة عن القائد عبد الله أوجلان.

وقام مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات يوم أمس بنصب خيمة إضراب عن الطعام في ساحة الشهيد عكيد تحت شعار "نحن في زمن الحرية، كفى للعزلة، الحرية للقائد آبو" لدعم حملة الإضراب عن الطعام في السجون التركية.

وفي اليوم الثاني من فعالية الإضراب زار اتحاد الشبيبة الثورية الخيمة، بعد أن اجتمعوا في ساحة المرأة الحرة وانطلقوا في مسيرة راجلة باتجاه ساحة الشهيد عكيد، حيث الإضراب عن الطعام وسط ترديد شعار "بروح مقاومة السجون سنفشل المؤامرة ونحيا أحراراً مع القائد عبد الله أوجلان".

وبعد الوصول إلى مكان الخيمة، ألقى أنور شيخو المتحدث باسم شبيبة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD في إقليم الفرات بياناً إلى الرأي العام باسم الشبيبة الثورية جاء في نصه:

"ما تزال الفاشية التركية تنتهك كل القوانين الدولية بهجماتها على المناطق الكردية واحتلالها، ولا تكتفي بالاحتلال فقط بل تنتهك القوانين الدولية، وتكثر من نشاطاتها الاستبدادية الهادفة لكسر إرادة الشعوب المطالة بالحرية، من خلال سجن البرلمانيين والمدنيين الكرد.

ومع تزايد سجن الأحرار الكرد من قبل المحتل التركي ارتفعت وتيرة النضال بمقاومة بطولية في سجون المحتل من قبل الأحرار من الكرد بالإضراب عن الطعام، فهذه المقاومة البطولية استمدت قوتها من مقاومة القائد آبو ومقاومة الشهيد مظلوم دوغان ورفاقه في سجون الاحتلال.

ومن هنا من قلعة الصمود كوباني نحيي أبطالنا في مقاومتهم البطولية بالإضراب عن الطعام في سجون الفاشية التركية، ونقول نحن كشبيبة حزب الاتحاد الديمقراطي بأننا معكم جنباً لجنب، وننادي كافة فئات الشعب للانضمام إلى المقاومة والنضال للتصدي لممارسات دولة الاحتلال التركي".

وبعدها زار مجلس ناحية القناية غرب كوباني خيمة الإضراب عن الطعام، وألقت الرئيسة المشتركة لمجلس الناحية سعاد علدمر كلمة أشادت فيها بدور المضربين عن الطعام في سجون دولة الاحتلال، وتضامن الموجودين في خيمة الإضراب عن الطعام في مدينة كوباني معهم.

وأكدت في كلمتها بأن دولة الاحتلال التركي لن تنال من إرادتهم التي ملكوها بفضل تضحيات الشهداء العظماء، وفي مقدمتهم الشهيد مظلوم دوغان ورفاقه.

(ن ك/ج)

ANHA