"بروح المرأة الحرة سنحرر القائد آبو"

أطلق كل من مؤتمر ستار وحركة الهلال الذهبي حملة توزيع بروشورات للمطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبدالله أوجلان وكسر العزلة. الحملة بدأت في 20 أيار الجاري وانتهت في 27 أيار. فيما أكدت النساء أن حرية القائد عبدالله أوجلان هي ضمان حرية النساء.
المرأة 2023-05-27T18:23:00 الشهباء – زينب شيخو

وتواصل النساء في مقاطعة عفرين والشهباء نشاطاتهن المطالبة بتحقيق الحرية الجسدية للقائد عبدالله أوجلان.

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عضوة حركة الهلال الذهبي فاطمة سليمان قالت في تصريح لوكالتنا: "نحن هنا على أهبة الاستعداد من أجل تحقيق الحرية الجسدية للقائد آبو. لقد بادر كل من مؤتمر ستار وحركة الهلال الذهبي إلى توزيع بروشورات للمطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبدالله أوجلان في سائر مناطق الشهباء. سنكون دائماً في الساحات والميادين من أجل حرية القائد آبو".

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وبدورها نوهت عضوة حركة الهلال الذهبي أكمده خليل أنهن كن في الساحات والميادين على مدى أسبوع كامل من أجل الحرية الجسدية للقائد آبو، وأكدت أن النساء الشابات سوف يكن دائماً في الميادين حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد آبو.

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وبدورها قالت عضوة حركة الهلال الذهبي كلستان معمو إنهن خرجن إلى الميادين من أجل المطالبة بحرية القائد آبو، وأضافت حول الموضوع: "لقد وصلنا إلى يومنا هذا بفضل فكر وفلسفة القائد آبو. ومن أجل أن نساهم في تحقيق الحرية الجسدية للقائد آبو يجب علينا كنساء شابات أن نصعد من وتيرة النضال".

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الأم آسيا عبدو تحدثت أيضاً حول الموضوع وقالت: "نحن لا نقبل العزلة المفروضة على القائد آبو، ونستنكر العزلة. أين هي القوى الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، لماذا يلتزمون الصمت حيال العزلة المفروضة على القائد آبو. لذلك فإننا سوف نكون في الميادين والساحات حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد آبو. بفضل أفكار القائد آبو نحن أصحاب إرادة وندافع عن قضيتنا. سوف نحرر القائد آبو. لأن حرية القائد آبو هي ضمانة حرية النساء".

(ك)

ANHA   


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