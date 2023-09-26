"بقيت كلماتك محفورة في ذاكرتنا وكياننا"

تجمّع أعضاء مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة عفرين والشهباء، اليوم، أمام مبنى المجلس الكائن في قرية تل قراح في مقاطعة الشهباء، وأدلوا ببيانٍ حول استشهاد المناضل في الصحافة الحرّة، سيد آفران.
أوضح البيان: "ببالغ الحزن والأسى تلقّينا نبأ استشهاد رفيقنا سيد آفران، وفي هذا السياق، نقدّم تعازينا للقائد آبو والكريلا الذين يقاتلون على الجبال وزملاء الصحفي سيد آفران الذي استُشهد في 22 أيلول الجاري جرّاء مرضٍ في القلب".
وأشار البيان إلى أن الصحفي سيد آفران: "قاموس تتكرّر فيه تلويحات الوداع والفراق والموت في سبيل قضيّة عادلة، لهو حياة خالدة. فقد غادرتَ هذا العالم لكنّ صورك وكلماتك بقيت محفورةً في ذاكرة وكيان كلّ ثائرٍ كردي في سبيل الحريّة".
واختُتم البيان بالقول: "لقد رحلتم عن هذا العالم ودخلتم التاريخ، فقد أدّيتم دوركم وواجبكم تجاه شعبكم والإنسانيّة جمعاء، فلترقد روحك بسلام يا شهيد".
(ر)
ANHA