"بقيت كلماتك محفورة في ذاكرتنا وكياننا"

وأشار البيان إلى أن الصحفي سيد آفران: "قاموس تتكرّر فيه تلويحات الوداع والفراق والموت في سبيل قضيّة عادلة، لهو حياة خالدة.

فقد غادرتَ هذا العالم لكنّ صورك وكلماتك بقيت محفورةً في ذاكرة وكيان كلّ ثائرٍ كردي في سبيل الحريّة".