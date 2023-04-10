"بنضالنا سنكسر العزلة المفروضة على قائدنا ونحطم جدران إمرالي"

تمنع دولة الاحتلال التركي محاميي وذوي القائد عبد الله أوجلان من اللقاء به وتفرض العقوبات الانضباطية، على الرغم من تكرار تقديم الطلبات، وآخرها كان يوم الجمعة الفائت، 7 نيسان الجاري، وجميع الطلبات تُقابل بالرفض، ما أثار مخاوف في نفوس أهالي شمال وشرق سوريا على صحته.

عضو مكتب الزراعة لمجلس المنطقة الغربية في دير الزور عايش الرمضان أوضح لوكالتنا: "ما تنتهجه دولة الاحتلال التركي ضد القائد عبد الله أوجلان هي مؤامرة على كافة الشعوب، لذلك فإن هدفنا الأساسي نحن شعب شمال وشرق سوريا هو فك العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان".

وبيّن عايش الرمضان أنّ: "تركيا لا تجد من يردعها عن جرائمها، لذلك تشدد العزلة على القائد عبد الله أوجلان وترتكب الجرائم بحق شعب شمال وشرق سوريا، ولو وجدت من يردعها لما تمادت".

وأكد الرمضان: "نحن أهالي شمال وشرق سوريا عامة، وأهالي دير الزور خاصة، سنستمر بالنضال والكفاح حتى تحرير القائد عبد الله أوجلان وإخراجه من سجون الفاشية التركية".

أما الإدارية في مكتب المرأة بمجلس المنطقة الغربية، ريم الحريث، فأكدت: "إن فكر القائد عبد الله أوجلان يهدف إلى كسب جميع الشعوب لحقوقها وتحقيق العيش المشترك والتخلص من الفكر الرأسمالي".

وأوضحت ريم الحريث: "تمارس تركيا جرائم كثيرة بحق الشعوب، وبحق القائد عبد الله أوجلان وتحرمه من أبسط حقوقه الإنسانية، منها عدم السماح لمحاميه وذويه بلقائه والاطمئنان على صحته".

وأكدت ريم الحريث أنّ: "جميع النجاحات والمكتسبات التي تتحقق في شمال وشرق سوريا يعود الفضل فيها إلى فكر القائد عبد الله أوجلان، الذي تحررنا بفضله".

(خ)

ANHA