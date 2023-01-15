"بمقاومة المرأة.. وحرب الشعوب الثورية نحقق النصر" عنوان ندوة حوارية في الطبقة

وحضر الندوة التي عُقدت في قاعة الاجتماعات ضمن مبنى الادارة المدنية الديمقراطية في منطقة الطبقة، عضوات وأعضاء مجلس حزب سوريا المستقبل في الطبقة، وعدد من الإداريات في المؤسسات المدنية.

وبدأت الندوة بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، من ثم شرح رئيس مجلس حزب سوريا المستقبل في الطبقة، أحمد الخلف، آخر المستجدات السياسية على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

في حين استهلت عضوة المجلس العام في حزب سوريا المستقبل، أيلام محمد، محور الندوة بالقول :"إن أساس حرب الشعوب الثورية هو الشعب نفسه الذي يثور على الظلم والاستبداد ويؤمن بالديمقراطية وحرية المرأة إلى درجة العشق، ويمتلك روح التضحية لأجل قضايا المجتمع الإنساني بأكمله".

واضافت أيلام محمد، أن الحرب الشعبية تتطلب وعي الشعب سياسياً واقتصادياً ضد جميع أشكال الهجمات مهما طال أمدها، وتعني مشاركة أبناء الشعب بقيادة المرأة الحرة على جميع الأصعدة من أجل تحقيق النصر في حربنا ضد العدو.

مؤكدةً، أنه من أجل الوصول لمرحلة حرب الشعوب الثورية وترسيخها على أرض الواقع، لابد من بناء مجتمعٍ سياسي أخلاقي يتخذ من مبادئ الأمة الديمقراطية وحرية المرأة أساساً له.

ومن ثم فُتح باب المداخلات والنقاش أمام الحضور لإبداء آرائهم وتساؤلاتهم حول مضمون الندوة.

وفي الختام، شدد المشاركون والمشاركات على ضرورة تعزيز دور المرأة وإيلائها الأهمية في عملية ترسيخ مبدأ حرب الشعب الثورية بين صفوف الشعب.

(ع ص/ك)

ANHA