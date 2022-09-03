"بإجراءات مضادة".. الصين تهدد واشنطن إذا لم تتخلَّ عن صفقة أسلحة لتايوان

وهددت الصين، بلسان المتحدث باسم سفارتها في واشنطن باتخاذ "إجراءات مضادة" إذا لم تتخلَّ الولايات المتحدة عن صفقة جديدة لبيع أسلحة لتايوان، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.

وقال المتحدث باسم سفارة الصين في واشنطن، ليو بينغيو، في بيان "الصين ستتخذ بحزم إجراءات مضادة، مشروعة وضرورية، في ضوء الوضع المستجد".

وقال المسؤولون إن الصفقة البالغة قيمتها 1.09 مليار دولار تشمل 355 مليون دولار لصواريخ مضادة للسفن من طراز "هاربون" و85 مليون دولار لصواريخ جو - جو قصيرة المدى من طراز "سايدويندر".

وأضافوا أن القدر الأكبر من الصفقة، رغم ذلك، هو حزمة دعم لوجستي بقيمة 655 مليون دولار لبرنامج رادار الاستطلاع التايواني، الذي يوفر تحذيرات الدفاع الجوي.

ومن المتوقع أن تقول الإدارة إن الصفقة تتوافق مع سياسة الولايات المتحدة بشأن "صين واحدة"، وكذلك مع التزامات الولايات المتحدة بالدفاع عن تايوان.

وتفاقمت حدة الخطاب الحاد والخطير بين الولايات المتحدة والصين حول تايوان بشكل جدي منذ أن زارت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي الجزيرة الشهر الماضي.

ومنذ زيارة نانسي بيلوسي إلى تايبيه، كانت هناك زيارتان في الأقل لأعضاء من الكونغرس والعديد من زيارات لحكام الولايات الأميركية، وقد أدانتها الصين جميعاً.

(د ع)