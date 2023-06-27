"بفكر المرأة الحرة سنحقق الحرية الجسدية لقائدنا"

الرئيسة المشتركة لمجلس التدريب في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب، سعاد حسن، استنكرت العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وقالت: "كنا نأمل أن نسمع خبراً عن وضع القائد الصحي الذي لا نعلم عنه شيئاً منذ 27 شهراً، الفاشية التركية فرضت عقوبة انضباطية لمدة ستة أشهر إضافية".

وأشارت سعاد إلى أنّ العزلة المفروضة على القائد أوجلان هي عزلة على الشعب الكردي ككل.

ونوّهت إلى أنّ حرية القائد أوجلان الجسدية هي التي ستحقق حلولاً في الشرق الأوسط، وللشعب الكردي على وجه الخصوص. مؤكدة في نهاية حديثها، أن المرأة ستظل تقاوم حتى تتحقق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان.

مقاومة عظيمة

من جهتها، قالت الناطقة باسم المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان في حلب، آمنة خضرو: "في ظل استمرار الهجمات على شمال وشرق سوريا، رأينا في هذه الفترة تشديداً للعزلة على القائد عبد الله أوجلان، في ظل دخول المؤامرة الدولية عامها الـ 25، وما زال القائد يناضل من أجل هذه الشعوب التواقة للحرية والعدالة والكرامة".

وأكدت آمنة في نهاية حديثها، على أن النضال والمقاومة سيستمران، والشعب سيبقى ملتفاً حول مشروع الأمة الديمقراطية، حتى تتحقق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، وتتحقق إرادة الشعوب الحرة.

ويعتقل القائد عبد الله اوجلان في سجن إمرالي بتركيا، منذ أكثر من 24 عاماً، عقب مؤامرة دولية حيكت ضده عام 1999.

بدورها، استهلّت عضوة مؤتمر ستار، مزكين رشيد، حديثها باستذكار الشهيدات، وقالت: "إننا نرى أنّ دولة الاحتلال التركي تشن هجماتها على الشعب الكردي في المنطقة، وبهذه الانتهاكات تحاول أن تبعدنا عن القائد عبد الله أوجلان، لكننا سنبقى نسير على خطاه وفكره وفلسفته".

وأضافت: "صحيح أنّ القائد لا يحيا بيننا جسدياً، لكن روحه معنا لا تفارقنا، نحن لن ننقطع عن القائد، وحتى آخر كردي سنبقى في الساحات نقاوم".

شدّدت مزكين أنّ المرأة في كل مكان ستضع تحرير القائد عبد الله أوجلان جسدياً نصب عينيها، وستبقى تقاوم وتبقى على رأس عملها حتى تتحقق هذه الحرية.

واتخذت دولة الاحتلال التركي، مؤخراً، قرار حظر جديد بحق القائد عبد الله أوجلان، الذي لم ترد عنه أي معلومات منذ 25 آذار 2021، لمدة 6 أشهر أخرى.

"على المرأة من كافة المكونات أن تلعب دورها لتحرير القائد"

في السياق نفسه، قالت عضوة اتحاد المرأة الشابة، رشا علي، "بعد سجن القائد لـ 25 عاماً وبعد أكثر من عامين من فرض عزلة مشددة عليه، حيث كان قد مُنع من لقاء ذويه ومحاميه، الآن تمّ تمديد العزلة ستة أشهر أخرى تحت مسمى العقوبة الانضباطية، حيث يمنع القائد من التعرض لضوء الشمس حتى".

واستنكرت رشا باسم اتحاد المرأة الشابة، انتهاكات دولة الاحتلال التركي، قائلةً: "نحن اتحاد المرأة الشابة، نشجب ونستنكر جرائم دولة الاحتلال التركي بحق قائدنا في سجن إمرالي، ويقع على عاتقنا أن نعمل على توعية المرأة من كل المكونات حتى تلعب دورها في تحقيق الحرية الجسدية للقائد".

اختتمت رشا حديثها بالقول: "إننا نعلم أنّ العدو يستمر باستهداف حركة المرأة، لأنّه يعرف أن القائد أعطى أهمية كبرى للمرأة، وجعلها تلعب دوراً هاماً في المجتمعات، وبفكر المرأة الحرة سنحرر قائدنا".

(ك)

ANHA