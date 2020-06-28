"بفضل عزيمة المرأة الحرّة وصلنا لأعلى المستويات وعلى كافّة الأصعدة"

تنديداً بممارسات الاحتلال التركيّ مع مرتزقته ما يسمّى "الجيش الوطنيّ السّوريّ" نظّم مجلس عوائل الشهداء بالتنسيق مع مؤتمر ستار في مدينة الحسكة مظاهرة حاشدة مستنكرة للهجوم التركي على قرية حلنج في مقاطعة كوباني.

وتجمّع المتظاهرون أمام البلدية الجنوبية بحيّ غويران بالمدينة, واتّجهوا صوب المدينة الرياضية, حاملين يافطات كُتب عليها: "شهادتكم تزيدنا إصراراً في مواصلة النضال للوصول إلى الحرّية", "نستنكر الموقف الدولي اتجاه الفاشي أردوغان", "لن تستطيعوا باستهداف شعبنا كسر إرادتنا", مع ترديد الشعارات التي تندّد بالهجوم التركي.

وعند وصول المتظاهرين إلى المدينة الرياضية, وقفوا دقيقة صمت، ثمّ تحدّث الإداري في مجلس عوائل الشهداء محمد سعيد والذي قال في مستهلّ حديثه: "ذوي الشهداء، لقد تمسكتم بأرضكم وترابكم رغم كافة الصعوبات والعراقيل خلال المرحلة التاريخية والمفصلية التي تمرّ على المنطقة".

وأضاف محمد سعيد: "استطعنا أن نبني مؤسساتنا وقواتنا وسلكنا نهج الخط الثالث ولن ننجرّ إلى ألاعيب الأعداء".

ونوّه سعيد, إلى أنّ الدول العالمية المتآمرة التي استهدفت مناطقنا ومنها "دولة الاحتلال التركية الأردوغانية العثمانية، ارتكبوا أبشع المجازر بحق البشرية منذ القدم إلى المرحلة الراهنة، ومنها مجزرة الأرمن التي قتل فيها الآلاف من الأبرياء بهدف أطماعها ، ولن تتوقّف عن هجومها على مناطقنا بهدف احتلال سوريا".

وأكّد محمد سعيد أنّ هجمات الدولة التركية تهدف "لكسر إرادة ثورتنا والتي هي المرأة، ولن يحلموا أن يكسروا ثورتنا, فبفضل وعزيمة المرأة الحرّة وصلنا إلى أعلى المستويات وعلى كافّة الأصعدة".

وقال محمد سعيد في نهاية حديثه: "باسم عوائل الشهداء الذين قدّموا أبناءهم فداءً لهذا الوطن سوف نوحّد صفوفنا، وسنحقّق حرية الشعوب المضطهدة".

وانتهت المظاهرة بترديد الشعارات التي تحيّي مقاومة المرأة, وتستنكر جرائم الاحتلال التركيّ.