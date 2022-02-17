"بدلاً من تقديم العزاء يتجه إلى أنقرة" ذوو شهداء حملة "مطرقة الشعوب" يستنكرون لقاء البارزاني بأردوغان

أثارت زيارة رئيس حكومة باشور كردستان، نيجرفان بارزاني، في الـ 2 من شباط الجاري، إلى تركيا والتقاءه بزعيم حزب العدالة والتنمية الحاكم، رجب طيب أردوغان، سخطاً شعبياً واسعاً في شمال وشرق سوريا.

فقد تزامنت زيارته مع إعلان قوات سوريا الديمقراطية السيطرة على سجن الصناعة المخصص لإيواء مرتزقة داعش المعتقلين، بعد هجوم شرس لخلايا مرتزقة داعش ممن هاجموا السجن في الـ 20 من كانون الثاني الفائت، في محاولة للمرتزقة تهريب المعتقلين من السجن.

وبينما كان أهالي ومكونات شمال وشرق سوريا يودعون جثامين شهداء حملة "مطرقة الشعوب"، زار نيجرفان بارزاني تركيا، الأمر الذي أثار استياء الأوساط الشعبية التي وصفت زيارته بـ "الخيانة".

التضحيات رد واضح على القوى المتآمرة

وعلق ذوو شهداء حملة "مطرقة الشعوب" على زيارة البارزاني بالقول: "إن هذه الزيارة أضافت جرحاً إضافياً على جِراحنا"، وطالبوا الحزب الديمقراطي الكردستاني بالكف عن مشاركته في الهجمات ضد الشعب الكردي، وتوحيد الصف الكردي.

محمود أحمد يوسف، عم الشهيد جكر من أهالي ناحية جل آغا، أشار إلى أن الهجوم على سجن الصناعة في حي غويران بالحسكة كان مؤامرة كبيرة، شاركت فيها العديد من الدول الخارجية وفي مقدمتها دولة الاحتلال التركي حيث سعت الأطراف المشارِكة إلى القضاء على الإدارة الذاتية وإعادة إنعاش داعش من جديد.

وشدد يوسف على أن تضحيات بنات وأبناء شمال وشرق سوريا كانت رداً واضحاً على هذه القوى المتآمرة، واستطاعت إفشال خطتهم، مؤكداً على أن هذه التضحيات لم تكن من أجل شمال وشرق سوريا فقط بل مصير العالم أجمع كان متعلقاً بها.

واستنكر عم الشهيد جكر، زيارة نيجرفان برزاني إلى أنقرة والاجتماع مع من أرسل مرتزقة داعش لقتل أولادهم وأهلهم، داعياً الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى الكف عن سياسته المعادية للقضية الكردية.

متاجرة بدماء الكرد

من جانبه، أعرب خالد خلف، شقيق الشهيدين حمزة خلف الذي استشهد في حملة "مطرقة الشعوب"، وباز قامشلو الذي استشهد خلال تصديه لهجمات دولة الاحتلال التركي على سري كانيه، عن رفضهم بأن يتم المتاجرة بدماء الكرد من قبل نيجرفان برزاني الذي زار أنقرة دون أن يكشف عن أسباب زيارته في هذا الوقت، وتساءل فيما إذا كانت هذه الزيارة تصب في خدمة القضية الكردية أم للمتاجرة بها، وقال: "جميعاً نعلم ما تكنه الدولة التركية من عداء للكرد ولمكونات شمال وشرق سوريا".

وأكد خلف أنه على الحزب الديمقراطي الكردستاني تحقيق الوحدة الكردية والتخلي عن تركيا التي باتت مرجعية له في كل شيء.

"بدلاً من تعزية عوائل الشهداء يتمنى الشفاء لأردوغان"

بدوره أشار والد الشهيد سعد، نافع نعمو، إلى أن مقاومة أبنائهم تمكنت من إفشال هجوم مرتزقة داعش ومؤامرة الدول الداعمة له.

وأعرب عن فخره بانتصار قوات سوريا الديمقراطية على داعش وداعميه.

وعلق على زيارة نيجرفان بارزاني لأنقرة بالقول: "يدل على مشاركته في الهجوم الذي شنته خلايا داعش على سجن الصناعة في مدينة الحسكة".

نعمو أكد أنه في الوقت الذي يسعى فيه أردوغان إلى إبادة الكرد يقوم نيجيرفان بزيارته، وبدلاً من تعزية عوائل شهداء حملة مطرقة الشعوب والإعلان عن دعمه لهم، يتمنى لأردوغان الشفاء من فيروس كورونا.

والد الشهيد سعد، أشار إلى أن هجوم خلايا داعش على سجن الصناعة استمرار للمؤامرة الدولية ضد القائد أوجلان والإدارة الذاتية وشعوب شمال وشرق سوريا.

(آ)

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