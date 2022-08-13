"بأيدي المرأة الشابة نصنع الحاضر والمستقبل".. اتحاد المرأة الشابة في الطبقة يقيم معرضاً للرسم

وحضر المعرض ممثلون وممثلات عن الإدارة المدنية الديمقراطية في الطبقة وريفها، وعضوات المجالس العسكرية وحركة الشبيبة الثورية السورية، ومكاتب ولجان المرأة، بالإضافة إلى العشرات من الأهالي.

بدأت فعاليات المعرض بالترحيب بالمشاركات والحضور، من قبل عضوة اتحاد المرأة الشابة فاطمة الحسن، ثم دعتهم للوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء.

وشارك في المعرض 13 شابة من عضوات اتحاد المرأة الشابة في الطبقة، عرض خلاله العديد من الرسومات ذات مضامين متنوعة ومختلفة، وتهدف إلى النهوض بالواقع الفني والثقافي في المنطقة.

في الختام، تم تكريم المشاركات من قبل اتحاد المرأة الشابة ومركز الثقافة والفن في الطبقة بتقديم دروع تذكارية وهدايا رمزية لهن.

(س ك/ي م)

ANHA