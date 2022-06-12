"بأمثال الأمهات المضحيات مثلكِ سيحقق شعبنا الحرية".. الأم أمينة تأمل لقاء القائد أوجلان مرة أخرى

فكر وفلسفة القائد أوجلان الذي شجع المرأة على النضال والكفاح من أجل حريتها، ترك أثراً في شخصية جميع النساء اللواتي التقين به أثناء وجوده في سوريا، فإلى الآن تروي تلك النساء ما جرى في تلك الاجتماعات وكأنها حدثت بالأمس.

الأحاديث التي جرت في بضع ساعات مع القائد، مهدت للنساء طريق الكفاح من أجل حرية مجتمعها أجمع وليس حريتها فحسب، فالقائد أوجلان لطالما أكد أن حرية المجتمع مرتبطة بحرية المرأة.

ويقول القائد أوجلان في مجلده الخامس (مانيفستو الحضارة الديمقراطية)، عن كفاح ثورة المرأة "إنني أرى أن القضية الأساسية للثورة وبشكل خاص ثورة كردستان، هي دراسة الحياة المتعلقة بالمرأة، وهذه القضية تتضمن حل أهم قضايا الثورة بما فيها قضية السلام".

الأم أمينة رشيد، واحدة من مئات النساء اللواتي التقين القائد أوجلان، وسرن على خطاه وفكره وأعدن تنظيم أنفسهن وفق أسس تشاركية تتساوى فيه الحقوق والواجبات. وهي والدة الشهيدين في قوات الكريلا، الشهيد سيامند، الاسم الحقيقي (نصر الدين سليمان) استشهد في جبال زاب عام 1995، والشهيد رستم، الاسم الحقيقي (خير الدين سليمان) استشهد عام 1997 في منطقة آفاشين التابعة لمناطق الدفاع المشروع.

'ثورتنا هي ثورة المرأة'

اجتمعت الأم أمينة في العاصمة دمشق بالقائد أوجلان عامي (1992و1994). تتحدث عن ما دار في ذلك الاجتماع، "رحب القائد بنا - كنا ثلاثة نساء - ثم توجه بحديثه إلى الجميع، قائلاً "ثورتنا هي ثورة المرأة، عندما نحرر المرأة حينها سيتبدل حال المجتمع للأفضل، ويكون في الطريق الصحيح من أجل حريته والعمل على بناء قضيته وتحرير وطنه".

وتذكر أن القائد قال لها بعد معرفته بأنها أم لاثنين من مقاتلي الكريلا، وقتذاك "بأمثال الأمهات المضحيات مثلكِ، سيحقق شعبنا الحرية، أبناؤك الكبار سينيرون درب أشقائهم وشقيقاتهم الصغار، وما دامت هناك أمهات أمثالك يضحين من أجل وطنهن، فإن العديد من الدروب المغلقة ستفتح أمام شعبنا".

وتضيف "ركز القائد على تأسيس حزب العمال الكردستاني والتضحيات الكبيرة التي قدمها الشهداء الأوائل في الحركة أمثال (الشهيد مظلوم دوغان والشهيد حقي قرار)، وأهمية تحرير المرأة والدور الكبير الذي تؤديه لبناء المجتمع".

حرية القائد أوجلان تعني حرية جميع الشعوب

الأم أمينة تحدثت عن عملها مع زوجها في العمل الجبهوي والأثر البالغ الذي تركه القائد أوجلان على شخصيتها، بقولها "أصبحت أناقش الرجال في المجالس، وأتحدث عن قضية شعبنا".

"أثناء زيارتي لمزارات الشهداء، أجد أضرحة آلاف الشهداء ممن ضحوا بأرواحهم من أجل قضيتهم وقائدهم، أدرك أن ثورة القائد باتت حقيقة يدركها شعبنا الذي سيحقق جميع أهدافه"، تؤكد الأم أمينة.

ودعت كافة شعوب المنطقة والشعب الكردي على وجه الخصوص، للخروج إلى الساحات من أجل فك العزلة المشددة على القائد أوجلان وتحقيق حريته الجسدية، قائلة "مهما فعلنا من أجل القائد ومهما قدمنا من تضحيات نبقى مقصرين اتجاه قائدنا ودماء شهدائنا؛ لأن حرية القائد أوجلان هي حرية الشعب الكردي في العالم أجمع وجميع شعوب المنطقة".

وتأمل الأم أمينة رشيد في ختام حديثها، اللقاء بالقائد أوجلان مرة أخرى وهو حر بجسده، كما هو بفكره وفلسفته، "نحن أمهات الشهداء مستعدات للتضحية من أجل القائد والمضي على خطا وأهداف أولادنا الشهداء".

(ي م)

ANHA