"بالأمس عيدة واليوم آية.. وغداً من؟"

تتوالى ردود الفعل الشعبية الغاضبة والمستنكرة لمقتل الفتاتين القاصرتين "عيدة الحمودي السعيدو، وآية الخليف" في مدينة الحسكة على يد ذويهما بذريعة "غسل العار"، فيما تدعو المنظمات النسائية والحقوقية إلى محاكمة الجناة وإنزال أقصى العقوبات بحقهم.

هذا، وأصدرت منظمة سارا المناهضة للعنف ضد المرأة، اليوم، بياناً استنكرت وأدانت فيه مقتل الفتاة القاصر "آية الخليف" في مدينة الحسكة.

ولفتت في بيانها الذي قرئ أمام مقر المنظمة الكائن في الكورنيش بمدينة قامشلو، من قبل منال حسن، منسقة أنشطة منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة، أنه "بالأمس كانت عيدة واليوم آية.. وغداً من؟".

إلى ذلك، وجّهت المنظمة في بيانها "إلى كل الآباء والأمهات الأخوة والأخوات، العم، الخال، الصديق، الجار الغريب، أولادكم فلذات أكبادكم ثمرة نتاجكم متى كنتم جلادين لهم ومتى كنتم جزارين لهم وما الذي أصاب عقولكم وأذهانكم حتى خرجتم من إنسانيتكم".

وتابعت: "لم يمر أسبوع على الفاجعة التي صدمنا بها حتى ننصدم بفاجعة أخرى وصدمة أكبر بفاجعة اليوم، التي ارتكبت بحق آية الخليف".

وأكدت أن هذه جريمة قتل جديدة تضاف إلى مسلسل جرائم قتل النساء الذي تتواصل حلقاته حتى الآن في كل دول العالم، مشيرةً إلى أنها جريمة نكراء بحق الإنسانية والطفولة.

وبينت المنظمة في بيانها أن هذه الأفعال المشينة ماهي إلا نتاج للعادات والتقاليد البالية والعقلية الذكورية البحتة، مطالبة الجهات المعنية والمنظمات الدولية والمحلية والحركات النسائية بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم بإنزال أقصى العقوبات بحقهم.

(ي م)

ANHA