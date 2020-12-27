"بابا نويل" في مدارس كوباني

مع اقتراب رأس السنة الميلادية وغياب الفرحة عن أغلب المناطق السورية، ومنها مناطق شمال وسرق سوريا التي تشهد هجمات متكرّرة للاحتلال التركي ، تنكّر أحد الشخصيات في مدينة كوباني بزي "بابا نويل" وجاب المدارس ليهدي البسمة لأطفال المدينة.

وأثناء دخوله للمدارس استقبله الأطفال بحفاوة ، وقام بتوزيع الهدايا عليهم.

وبابا نويل هو أحد الشخصيات الأسطورية عند المسيحيين، ويظهر في أعياد الميلاد في العصور القديمة أمّا في وقتنا وبسبب كثرة الحروب أصبح بمثابة رجل السلام والبسمة الغائبة، لذا فإنّ أغلب الذين يبحثون عن إدخال البهجة إلى قلوب الأطفال في أنحاء العالم يتنكّرون بزي بابا نويل ويوزعون الهدايا.

(ن ك/ج)

ANHA