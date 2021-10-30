"أزمة القرداحي" الكويت تنضم إلى السعودية والبحرين باستدعاء سفيرها في بيروت

وأعلنت وزارة الخارجية في الكويت، في بيان لها، أنها قررت استدعاء سفيرها لدى لبنان للتشاور، ومغادرة القائم بأعمال سفارة الجمهورية اللبنانية لدى الكويت خلال 48 ساعة، "نظرًا لإمعان الجمهورية اللبنانية، واستمرارها في التصريحات السلبية وعدم معالجة المواقف المرفوضة.

وأسفت الخارجية لما آلت إليه الأمور، مؤكدة حرصها على الأشقاء اللبنانيين المقيمين في دولة الكويت وعدم المساس بهم.

وتأتي هذه الخطوة بعد وقت قصير من إجراءات سعودية وبحرينية مماثلة، ردًّا على تصريحات لوزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، انتقد فيها الدور السعودي في الحرب اليمنية.

وقال القرداحي في حديث مسجل لبرنامج "برلمان شعب" الذي بث على قناة "الجزيرة" في معرض ردّه على سؤال حول موقفه مما يحدث في اليمن: "شعب يدافع عن نفسه، هل يعتدون على أحد؟.. في نظري هذه الحرب اليمنية عبثية يجب أن تتوقف".

(د ع)