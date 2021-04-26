"ازدياد فرص التصعيد".. إسرائيل تغلق بحر غزة

وذكر مراسلنا في غزة أن الجيش الإسرائيلي أغلق البحر بشكلٍ كامل أمام الصيادين الفلسطينيين في القطاع، وذلك ردًّا على إطلاق القذائف الصاروخية على البلدات الإسرائيلية القريبة من القطاع.

وأشار إلى أن القرار الإسرائيلي قد يعزز فرص اندلاع تصعيدٍ عسكري بين الفصائل الفلسطينية في غزة والجيش الإسرائيلي.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيانٍ له: "في ختام مشاورات أمنية في ضوء مواصلة إطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة، يعلن منسق أعمال الحكومة الجنرال غسان عليان عن إغلاق مساحة الصيد البحري كاملة في قطاع غزة ابتداء من الساعة السادسة صباحًا وحتى إشعار آخر".

وفجر اليوم، ذكر الإعلام الإسرائيلي أن الطواقم الطبية سجلت إصابتين في صفوف الإسرائيليين خلال هروبهم إلى الملاجئ في مدينة عسقلان، إثر دوي صفارات الإنذار، بالتزامن مع محاولة اعتراض القذائف.

وعلى صلة، أزالت الشرطة الإسرائيلية الحواجز التي وضعتها في باب العامود بمدينة القدس، والتي كانت تهدف للتضييق على الفلسطينيين، وأدت إلى مواجهات واسعة في المدينة.

وأشار الإعلام الإسرائيلي إلى أن هناك رغبة إسرائيلية في تهدئة الأوضاع بمدينة القدس، لذلك، سمحت بإزالة الحواجز التي وضعتها، بغية فض المواجهات التي اندلعت في مناطق متفرقة من المدينة.

وفي سياق منفصل، ذكرت مصادر فلسطينية لوكالات إعلام أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد يعلن تأجيل الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 22 مايو/ أيار القادم خلال 48 ساعة المقبلة، وذلك عقب رفض إسرائيل السماح بإجراء الانتخابات في مدينة القدس.

ويشير مراقبون إلى أن قرار تأجيل الانتخابات سينعكس على الحالة الميدانية في غزة، ويقود إلى تصعيد عسكري مع إسرائيل.

(ع م)

ANHA