"أيقونة حي الشيخ جراح"..  إسرائيل تعتقل الناشطة الفلسطينية منى الكرد

أثار اعتقال الشرطة الإسرائيلية لمنى وأخيها محمد ونشطاء آخرين، موجة من التضامن عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

ومنى الكرد (23 عاماً)، نشطت خلال الأشهر الماضية في النشر عبر صفحاتها الشخصية، عن قضية حي الشيخ جراح في مدينة القدس، وعائلاته المهددة بالتهجير من قبل السلطات الإسرائيلية، لتسليمه للإسرائيليين.

وعائلتها، إحدى العائلات المعرضة للتهجير. في مقابل ذلك، وجدت الشابة حسابها على "إنستغرام"، منصة لإيصال قصتها للعالم، التي لاقت تفاعلاً وتضامناً كبيراً.

استخدمت منى التي درست تخصص الإعلام في جامعة بيرزيت في الضفة الغربية، منصتها، لـتوثيق ما يتعرض له سكان الحي من مخاطر واعتداءات، لتساهم بذلك، في نقل قضية حيّ الشيخ جراح إلى العالم.

وإثر ذلك، زاد عدد متابعيها من 13 ألفاً في بداية الأحداث إلى أكثر من مليون متابع عبر "الإنستغرام" والمنصات الأخرى.

ويذكر الفلسطينيون وغيرهم، أن لمنى فضلاً كبيراً في نشر قضية الحي. فعبر منصتها، عرف الآلاف حول العالم قضية الحي وعائلاته.

منذ 13 أبريل/ نيسان الماضي، تسببت قضية حي الشيخ جراح، وإجراءات التضييق في مدينة القدس التي تنتهجها الشرطة الإسرائيلية لمنع وصول الفلسطينيين إلى مدينة القدس، في تفجر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتصعيد العسكري الأخير الذي حدث في غزة.

ويقدر مراقبون أن الشرطة الإسرائيلية تتجه لاعتقال النشطاء، لمنع النشاطات المستقبلية لهم. مع التوقعات في إسرائيل بأن هناك أسبوعاً أمنياً عصيباً سيشهد انفلاتاً للجماعات اليمينية الإسرائيلية التي تدعو لـ "مسيرة الأعلام في القدس"، وهي مسيرة لتعزيز السيطرة الإسرائيلية على مدينة القدس. لذا، وجدت الشرطة أن "اعتقال الناشطين الفلسطينيين البارزين، سيقلل من أثر الأحداث المتوقعة".

(ي ح)