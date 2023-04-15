"عيد الأربعاء الأحمر" عنوان محاضرة في تربه سبيه

بمناسبة رأس السنة الإيزيدية "الأربعاء الأحمر"، نظم اتحاد المرأة الإيزيدية في ناحية تربه سبيه محاضرة، في صالة مكتب حزب الاتحاد الديمقراطي.

بدأت المحاضرة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم قدّم أطفال إيزيديون بعض التراتيل الإيزيدية الدينية، ثم تحدثت عضوة منسقية اتحاد المرأة الإيزيدية في شمال وشرق سوريا، هدية شمو، وأشارت إلى معاني عيد الأربعاء الأحمر ورمزه في بداية تكوين الأرض.

ونوّهت إلى أن: "المجتمع الإيزيدي تعرض خلال تاريخه للعديد من الفرمانات التي حاول من خلالها، أعداء الشعب الكردي طمس هوية وثقافة الشعب الكردي، واليوم وبفضل تضحيات حركة التحرر الكردستانية نجد المجتمع الإيزيدي يمارس كافة طقوسه بحرية".

واختتمت المحاضرة بتوزيع البيض الملون على الحضور، والذي يرمز إلى جمال الطبيعة وتقديم الحلوى والسكاكر.

(ل م)

ANHA