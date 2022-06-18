"عواقب لا يمكن التنبؤ بها".. السفير الروسي في واشنطن يحذر من ضخ الأسلحة إلى كييف

وفي مقالة لمجلة "نيوزويك"، صرح السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف، اليوم السبت، إن "ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا، هو طريق للمواجهة بين روسيا والولايات المتحدة".

وأضاف: "يبدو واضحاً أيضاً قصر نظر الأميركيين في الظروف الحالية. والنخبة المحلية المهووسة برغبة إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، تعمل على تصعيد التوتر وتضخ الأسلحة إلى النظام في كييف. هل هم فعلاً لا يدركون أن ذلك هو الطريق إلى مواجهة عسكرية مباشرة بين أكبر دولتين نوويتين، محفوفة بعواقب لا يمكن التنبؤ بها".

وشدد السفير على أن الخطط الأميركية لـ "خنق روسيا بالعقوبات" غير مجدية، وقال: "لا شك في أن فرض القيود دون تفكير يؤدي فقط إلى تفاقم الوضع في الاقتصاد الأميركي. ومن الواضح أن واشنطن وفي حالة الهيجان المناهض لروسيا، مستعدة لإطلاق النار على قدمها والرقص في نفس الوقت. يبدو ذلك سخيفاً"، وفق ما نقلته شبكة روسيا اليوم.

وشدد السفير على أن الجهود الأميركية، "لن تؤثر بأي حال من الأحوال على تصميم الجيش الروسي على إنجاز المهام المحددة خلال العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان دونباس"، وتجريد أوكرانيا من السلاح.

ودعا أنتونوف الجانب الأميركي إلى "التوقف عن الغوص في الأوهام بخصوص إلحاق الهزيمة بروسيا"، وأكد "عدم وجود بديل للعلاقات البراغماتية بين الجانبين".

(د ع)