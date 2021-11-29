"اثنين الغضب" في لبنان.. احتجاجات وقطع طرقات

استفاق اللبنانيون على رائحة نيران إطارات الغضب المشتعلة في كافة المناطق تلبية للدعوات إلى قطع الطرقات تحت عنوان "اثنين الغضب"، وبدأ المحتجون يتوافدون إلى الطرقات الأساسية في مختلف المناطق منذ فجر اليوم الإثنين.

وسجل منذ الصباح قطع عدد من الطرق عند مداخل العاصمة بيروت وفي عدد من المناطق، احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة.

ومع تفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي يعاني منها لبنان، تجدّدت الاحتجاجات في عدد من المناطق اللبنانية.

وازداد غضب المواطنين من الأوضاع السيئة بسبب الانهيار المالي، والارتفاع "الجنوني" لدولار السوق السوداء.

ففي العاصمة، قطع محتجون الطريق عند ‏وسط بيروت أمام مسجد الأمين، وعلى نقطة الكولا باتجاه صائب سلام، و‏الكولا باتجاه الجامعة العربية، و‏عمر بيهم، و‏قصقص، و‏كورنيش المزرعة، و‏تقاطع غانا الأسد، وأيضاً عند ‏البربير باتجاه العدلية، و‏صائب سلام تقاطع الرفاعي، وصائب سلام مقابل العقاد، بالإضافة إلى ‏جادة الأسد بالاتجاهين، وفق ما أفادت غرفة التحكم المروري.

وشمالاً، تم قطع الطريق عند البداوي تحت جسر المشاة، ومحلة الاكومي، بالإضافة إلى نقطة إشارة المئتين، وساحة النور.

أما في نطاق زحلة، فقد قٌطعت طريق المرج وطريق تعلبايا.

ويطالب المحتجون بـ"استكمال الثورة حتى تحقيق المطالب كافة للتغيير"، ودعوا إلى "إسقاط منظومة الفساد في السلطة القائمة".

كما دعوا إلى "النزول إلى الساحات على مساحة الوطن لإسقاط المنظومة الفاسدة والمستهترة بالشعب، لأي جهة أو طائفة انتموا، إذ إن الجوع على الأبواب، وما زال النهب والتحاصص على أشده".

وتدهور سعر صرف العملة المحلية، إذ تخطى الدولار الواحد 24 ألف ليرة في السوق الموازية (السوداء)، ما رفع أسعار المواد الغذائية والوقود والمواصلات.

(د ع)