حدد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، سببين رئيسين بعدم جدوى قرارات الحكومة الاتحادية ولجنة الامن والدفاع النيابية للتأثير ووقف الاعتداءات المتكررة على الأراضي العراقية من قبل الاحتلال التركي وتمددها بأعماق كبيرة داخل أراضينا.

وقال الصيهود في تصريح صحفي أوردته وكالة روج نيوز، ان "تزايد الخروقات الأمنية للقوات التركية داخل الأراضي العراقية وتمدد الجيش التركي الى أعماق كبيرة داخل أراضينا حتى وصلت قواته الى بعشيقة بمحافظة نينوى، دون ردع حقيقي لها يعود الى سببين رئيسيين".

وأضاف ان "السبب الأول هو ان الحكومة المركزية ولجنة الامن والدفاع ليس لديهما التأثير على الإقليم وذلك بعدم استطاعتهما بإرسال قوات الجيش العراقي لحماية الحدود العراقية التركية ومسكها بشكل كامل".

وتابع الصيهود اما "السبب الثاني ان علاقات حكومة الإقليم مع تركيا وثيقة جدا وربما هناك اتفاق سري بين حكومة الإقليم والحكومة التركية بالسماح للأخيرة القيام بالتوسع داخل الأراضي العراقية مقابل اهداف لصالح الحزب الديمقراطي الكردستاني".

وأوضح، أن "حكومة الإقليم لا تعترف باي قرار سواء كان من الحكومة او البرلمان الا إذا كان يصب بمصلحتها وخير دليل هو ان الإقليم لا يعترف حتى بقرارات المحكمة الاتحادية وعلى سبيل المثال لا الحصر ان قرار محكمة الإقليم يوم أمس أكد بعدم دستورية قرارات المحكمة الاتحادية وهذا بحد ذاته امر خطير للغاية".

(م ش)