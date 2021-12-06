"استياء من إصلاح الحركة".. أعضاء في النهضة التونسية يعلقون عضويتهم

ودعا أعضاء من حركة النهضة في بيان داخلي صدر اليوم الإثنين، إلى إعلان قياديي الصف الأول وهم راشد الغنوشي وعلي العريض ونور الدين البحيري أنهم غير معنيين بالمؤتمر القادم، بعد أن أعلن ما لا يقل عن 15 عضوًا من الحركة عن تعليق عضويتهم في مجلس الشورى ولجان المؤتمر، وذلك على خلفية "فقدان هذه المؤسسة لوظيفتها الرقابية واستقلالية قرارها" على حد زعمهم.

كما اعتبروا أن القيادة القائمة استنفدت رصيدها بالكامل وفشلت في التفاعل مع مقتضيات المرحلة واستحقاقاتها، مؤكدين على ضرورة اعترافها بذلك وبتحمّلها المسؤولية، مشددين على أنه لم يعد للقيادة الحالية ما تضيفه بسبب ما اعتبروه فشلًا في إدارة الأوضاع الداخلية والخارجية من جهة والدور الذي لعبته في التأجيل الممنهج لتاريخ المؤتمر، بحسب ما نقلته شبكة العربية.

ويذكر أن حركة النهضة تعقد اليوم مؤتمرًا صحفيًّا، ستتطرق فيه إلى آخر الاستعدادات لعقد مؤتمرها القادم، إلى جانب الوضع العام بالبلاد.

وشهدت الحركة في الفترة الماضية موجة من الاستقالات، بلغت أكثر من 131، حيث أعرب الأعضاء المستقيلون عن يأسهم من إصلاح الحركة.

(د ع)