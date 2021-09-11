"استمرار العزلة يهدف للحفاظ على هيمنة القوى الرأسمالية"

تستمر العزلة المشددة التي فرضتها السلطات التركية على القائد عبد الله أوجلان، والتي كانت وما زالت محل استنكار لدى كافة الفئات والمكونات المتعايشة في الشرق الأوسط، وفي مناطق شمال وشرق وسوريا بشكل خاص، وسط صمت دولي وتقاعس من المنظمات الحقوقية والإنسانية.

بيّن أهالي ناحية تربه سبيه أن الاستمرار بالعزلة يهدف بالدرجة الأولى إلى إبقاء هيمنة النظام الرأسمالي القائمة على الحروب والاحتلال، ومنع انتشار فكر العصرانية الديمقراطية بسبب تخوفهم من الحلول السياسية التي طرحها القائد عبد الله أوجلان.

في هذا الصدد، لفت المواطن من بلدة تل معروف التابعة لناحية تربه سبيه، سند حسين، إلى الدور البارز للقوى الدولية في أسر القائد وفرض العزلة عليه "هناك اتفاق بين تركيا والدول الرأسمالية بتشديد العزلة على القائد عبدالله أوجلان".

وعن أهداف هذه القوى، بين سند حسين "تصعيد الأزمات وتشكيل مناطق نفوذ للدول الاستعمارية في الشرق الأوسط بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية".

حرية القائد تعني حرية الشعوب المضطهدة

ويتابع: "وعلى الرغم من التقارير الدولية الصادرة عن لجنة مناهضة التعذيب بخصوص الشروط المنافية للقوانين الدولية التي تفرضها تركيا في معتقل إمرالي، إلا أن الدولة التركية تواصل العزلة بمباركة دولية، وتضرب بعرض الحائط كافة القوانين والمواثيق الدولية، لمنع وصول أفكار وأطروحات القائد لشعوب المنطقة".

و طالب سند حسين الشعب الكردي بالالتفاف حول فكر القائد "علينا كشعب كردي تنظيم الفعاليات والخروج لأجل كسر العزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان، لأن حرية القائد تعني حرية الشعوب المضطهدة".

القائد استطاع تغيير النظرة للمرأة

وبدورها نوّهت المواطنة روان إبراهيم من أهالي قرية دكري في بداية حديثها، أن تركيا تعمل على النيل من إرادة المرأة عبر تشديد العزلة "نعيش بفكر وفلسفة القائد، هذه الفلسفة المنادية بالحرية وأخوة الشعوب، فقد ناضل القائد من أجل نيل المرأة كامل حريتها وحقوقها المسلوبة، نحن نعلم جيداً بأن الدولة التركية تعمل جاهدةً في سبيل النيل من إرادة المرأة بشكل خاص".

وتابعت: "رأينا كيف تغيرت النظرة الدونية التي كانت ملاصقة للمرأة، وتحريرها من براثن الظلم والعبودية، بفضل فكر وفلسفة القائد".

وشجبت روان في ختام حديثها موقف المنظمات الإنسانية والحقوقية: "إن المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية مطالبة بالخروج عن صمتها اللا إنساني".

العزلة تهدف إلى منع وصول أفكار القائد لحلّ قضايا الشرق الأوسط

نذير خليل، مواطن من ناحية تربه سبيه أكد: "إن العزلة على القائد عبدالله أوجلان غير قانونية وغير عادلة. مبيناً إن السبب الرئيسي للعزلة على القائد عبدالله هي لمنع وصول أفكاره وأطروحاته لحل قضايا المنطقة والشرق الأوسط".

وأشار أن فكر القائد عبد لله أوجلان ليس لحل القضية الكردية فقط، بل من أجل كافة مكونات المنطقة، ونشر فكر أخوة الشعوب. لذا يجابه هذا الفكر بالعزلة المشددة من أجل مصالح الدول الرأسمالية".

وأوضح المواطن نذير: "إن القائد أوجلان طالما أبدى استعداده لحل قضايا المنطقة والشرق الأوسط، لكن الدولة التركية الفاشية بنيت على الحروب. لذا تحاول وبكل قوتها الاستمرار في احتلال المزيد من المناطق".

(آ)

ANHA