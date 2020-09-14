"استمرار العزلة هي إبادة للشعوب"

تستمر العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان في سجن إمرالي، وسط صمت المنظمات الدولية المعنية بالشؤون الحقوقية واللجنة الأوربية لمناهضة التعذيب، حيال ما تقوم به السلطات التركية.

وبهذا الخصوص، تحدث الرئيس المشترك لمؤسسات المجتمع المدني رشيد رشو، وقال: الدولة التركية تحاول تقييد الحرية بممارسة العزلة على القائد عبد الله أوجلان.

وشدد رشو على ضرورة رفع العزلة عن القائد أوجلان، ويقول "كفى لهذه العزلة، يجب عليهم أن يرفعوا العزلة، وأن تتحقق حرية القائد، لأن حرية القائد هي حرية البشرية".

الصمت يقتل الإنسانية

وطالب رشيد رشو المنظمات الدولية وخاصةً منظمة CPT بالقيام بواجبها الإنساني اتجاه المعتقلين الذين يتم تعذيبهم من قبل الدولة التركية، وأن ترفع العزلة عن القائد أوجلان.

وأعلنت لجنة مناهضة التعذيب في المعتقلات CPT التابعة للمجلس الأوربي في تقريرها عام 2019 أنها التقت بجميع المعتقلين السياسيين في سجن إمرالي، وقالت إنه لا يوجد "تحسن" في نظام السجون منذ الزيارة التي قامت بها عام 2016.

كما واستنكر العضو في مؤسسات المجتمع المدني أحمد بعبو العزلة المفروضة التي تقوم بها الدولة التركية بحق القائد أوجلان في سجن إمرالي.

العزلة هدفها الإبادة

وقال بعبو إن هدف الدولة التركية من هذه العزلة هي إبادة الشعوب في الشرق الأوسط وخاصةً الشعب الكردي، وناشد بعبو جميع الشعوب والشعب الكردي خاصةً بالخروج إلى الساحات والتنديد بالعزلة التي تقوم بها الدولة التركية على القائد عبد الله أوجلان.

انتفضوا من أجل القائد

ونوه بعبو أن هذه العزلة ليست فقط على القائد أوجلان بل تنعكس على جميع الشعوب العالم، على الجميع أن ينتفضوا في وجه تركيا حتى رفع العزلة وتحقيق الحرية، وقال: " القائد حرر 40 مليون إنسان من الإبادة والظلم".

(سـ)

ANHA