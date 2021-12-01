"استخدام الأسلحة الكيماوية في مناطق الدفاع المشروع جريمةٌ ضد الإنسانية"

تواصل الدولة التركية المحتلة شنّ الهجمات الكيماوية على مناطق الدفاع المشروع بدون انقطاع منذ أيار الماضي، وسط تستّر المنظمات الدولية المعنية على جرائم الحرب هذه.

حول هذا الموضوع تحدثت إداريات وعضوات مؤتمر ستار لوكالتنا.

وأشارت الإدارية في مؤتمر ستار في إقليم عفرين، فريدة إيبو، إلى مقاومة الكريلا في وجه الأسلحة المحرّمة دولياً التي يستخدمها الاحتلال التركي في هجماته عليهم، وقالت: "المقاومة الجارية في مناطق الدفاع المشروع تُفشل جميع مخططات الدولة التركية وحليفها الحزب الديمقراطي الكردستاني. لا تستطيع الدولة التركية إيقاف مقاومة الكريلا على الرغم من استخدامها الأسلحة الثقيلة والكيماوية".

وأوضحت أن الدولة التركية تشن الهجمات على مناطق الدفاع المشروع بطريقةٍ وحشيةٍ وأنه على الرغم من هذه الوحشية ليست هنالك أية مواقف ومحاولات من قبل المنظمات الإنسانية المعنية لوقف هذه الهجمات.

الكريلا تناضل دفاعاً عن الشعب

ومن جانبها، لفتت الإدارية في مؤتمر ستار في إقليم عفرين، كلي محمد، إلى أن الدولة التركية ترتكب بحق الكريلا جرائم ضد الإنسانية وفي المقابل يناضل الكريلا دفاعاً عن شعبهم ويسطّرون مقاومةً عظيمةً.

كما أشارت كلي محمد إلى تواطؤ الحزب الديمقراطي الكردستاني مع الدولة التركية، وتابعت: "لا يُسلم الحزب الديمقراطي الكردستاني جثامين الكريلا الذين استشهدوا في خليفان لذويهم لئلا ينكشف تحالفه مع العدو رغم أنّ الجميع يدرك ذلك".

يجب إيقاف الهجمات التركية ومنعها من استخدام الأسلحة الكيماوية

وفي السياق ذاته ندّدت عضوة مؤتمر ستار، نوروز هاشم وبشدة استخدام الأسلحة الكيماوية في مناطق الدفاع المشروع داعية منظمات حقوق الإنسان لتأدية مهامها.

وتابعت نوروز محمد حديثها قائلةً "الدولة التركية هي من ضمن الدّول التي حظرت استخدام الأسلحة الكيماوية ولكنها رغم ذلك تقوم باستخدامها. يجب معاقبة الدولة التركية وحليفها الحزب الديمقراطي الكردستاني".

واختتمت نوروز هاشم حديثها "يجب أن ترفع هذه المنظمات الإنسانية والمدافعون عن حقوق الإنسان صوتها عالياً وتوقف الهجمات التركية وتمنع استخدام الأسلحة الكيماوية.

(ر)

ANHA