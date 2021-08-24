"استهداف المحتل التركي للمدنيين في هجماته جريمة حرب"

استنكاراً لهجمات الدولة التركية المحتلة الأخيرة على مناطق شمال وشرق سوريا، أدلى مجلس المرأة في مؤسسة عوائل الشهداء في ناحية الشدادي بمقاطعة الحسكة، ببيان.

البيان قرئ أمام المؤسسة من قبل العضوة زهرة الأحمد.

وقال البيان "إن الأعمال التي تقوم بها الفاشية التركية وأعوانها من المرتزقة، من الاعتداء والقصف اليومي على مناطقنا، تصنف ضمن جرائم الحرب، حيث إنها في الأسبوع الماضي قصفت مشفى في شنكال واليوم تقصف روج آفا، وتسبّب هذا القصف في استشهاد العشرات من المدنيين".

وأضاف:" يجب علينا جذب واستمالة الشعب كقاعدة أساسية من حيث النقاش وتوعية الشباب للفتنة التي تحيط بنا، كما أن هذه الضربات لن تزيدنا إلا قوة وإصراراً على متابعة مسيرتنا وبناء إدارة ذاتية أقوى، لذلك، إننا في مجلس المرأة لعوائل الشهداء وفي هذه المرحلة الصعبة من النضال الكردستاني نوجه رسالة إلى الفاشية التركية أردوغان ونقول له إننا صامدون على الرغم من كل ما يقوم به وكل ما يحمله من حقد على الكرد وعلى العرب والسريان والآشور".

ودعا البيان الشعب "للوقوف إلى جانب بعضهم البعض، وأخذ الحيطة والحذر وفضح الخيانة والمؤامرات التي تحاك ضد الشعب، كما ناشد المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بمحاسبة تركيا على أفعاله".

(ب د/س و)

ANHA