"استهداف المدنيين بالمسيّرات يدل على حالة من الإفلاس السياسي"

وجاء حديثهما على خلفية استهداف الطيران التركي المسيّر سيارة في مدينة كوباني يوم السبت الماضي أسفر عن استشهاد ثلاثة من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية كانوا عائدين من كوباني إلى بلدة صرين بعد تلقيهم العلاج، وسبقه استهداف آخر في الـ 20 من الشهر الجاري أسفر عن استشهاد مدنيين اثنين وإصابة 3 آخرين.

حيث قال الرئيس المشترك للمجلس التشريعي في مدينة منبج وريفها، محمد علي العبو: "كإدارة منبج نقف مع أهالي كوباني صفاً واحداً ويداً واحدة في محنتهم لأننا أخوة في سوريا، ونرفض بشكل قاطع الانتهاكات التركية على مناطقنا واستهدافها للمدنيين بالطائرات المسيرة، لأنها تضرب بعرض الحائط كل المواثيق والأعراف الدولية والإنسانية وترتكب الجرائم بحق المدنيين على مرأى المجتمع الدولي الصامت ".

وأضاف محمد علي العبو "في الفترة الأخيرة غيرت دولة الاحتلال التركي من سياستها في حربها المعلنة على أهالي المنطقة وبدأت تتبع طريقة جديدة وهي الاستهداف بالطائرات المسيرة، كما حصل في مدينة كوباني يوم السبت أمام أنظار الضامنين الدوليين لوقف إطلاق النار في المنطقة".

'التقارب الروسي الأمريكي دفع بتركيا إلى شن هجمات على المنطقة'

وأشار العبو إلى أن "التقارب الروسي الأمريكي والاتفاق بينهما على تحييد تركيا عن الملف السوري وسعي الجانيين لحل الأزمة في سوريا دفع بتركيا لشن هجمات على المنطقة والطمع باحتلال مناطق جديدة في سوريا لإثبات نفسها، ولتحقيق أطماعها الاستيطانية الموروثة من الفكر العثماني التي تنطلق من الاتفاق الملي".

ولفت العبو النظر إلى أنه "وبعد وجود أرضية تعمل عليها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بشكل خاص للوصل إلى حل سوري سوري وهذا ما شهدناه من خلال زيارة وفود الإدارة لكل من روسيا وأمريكا، رأت تركيا أن هذا التقارب السوري السوري سيبعدها عن الساحة السورية لذا بدأت بتهديد شعب المنطقة بالحرب".

وتابع محمد علي العبو حديثه إن "اللجنة الدستورية فشلت وانتقلت من فشل إلى آخر، وبالتالي فشلت الفصائل التي شاركت باللجنة الدستورية وتدعمها تركيا وهي الآن تحتاج إلى نوع من إثبات الذات، لذلك نراها تستهدف المدنيين بالطائرات المسيرة وهذا يدل على حالة من الإفلاس والجبن السياسي".

واختتم العبو حديثه قائلاً: "الضامنة روسيا صامتة حيال الجرائم التركية لأن هناك مصالح مشتركة بينهما ينعكس على كثير من الأمور وأيضاً هناك الكثير من الملفات العالقة، التي تجعل من روسيا تغض الطرف عن الانتهاكات التركية بحق شعب المنطقة، كالأوراق التي تملكها تركيا في أذربيجان للضغط على روسيا".

'استمرار الهجمات التركية على المنطقة عمل جبان ومنافٍ للقوانين والأخلاق'

في السياق أدان عضو المجلس العام لحزب سوريا المستقبل، خالد بركل، استمرار الاحتلال باستهداف المدنيين وقال: "استمرار الهجمات التركية على المنطقة وخاصة على المدنيين يعتبر عملاً جباناً ومنافياً للقوانين والأخلاق، ويهدف إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة وخلق نوع من الفوضى بين أبناءها وفسخ نسيجها الاجتماعي المعروف بتكاتف وتلاحم مكوناتها من كرد وعرب وتركمان وسريان وغيرها؛ لأن هذه المكونات تنتهج مشروع الأمة الديمقراطية الذي يشكل عائقاً أمام طموحات وأهداف تركيا في المنطقة، لذلك تتعرض للهجمات ".

وأكد خالد بركل أن "الشعب أوصل رسالته إلى العالم أجمع أن شعب هذه المنطقة يناضل ويقاوم وسيبقى مناضلاً ومقاوماً، سيكمل مسيرة النضال والسير على نهج مشروع الأمّة الديمقراطية حتى تنتهي التهديدات والهجمات التركية ونيل الحرية".

وناشد في ختام حديثه المنظمات الحقوقية والإنسانية والمجتمع الدولي للتدخل وإيقاف تركيا عن ممارساتها العدائية تجاه شعوب المنطقة الآمنة.

(كروب/ج)

ANHA