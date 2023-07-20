"أصبحت ثورة روج آفا أمل الشعوب"

تدخل ثورة روج آفا التي انطلقت شراراتها الأولى بقيادة المرأة من كوباني عامها الـ 12.

وبهذه المناسبة، تحدثت عضوات مؤتمر ستار في مقاطعة عفرين والشهباء إلى وكالتنا، حول ثورة روج آفا ودور المرأة فيها.

إذ علّقت زوزان حج خليل على ثورة روج آفا التي انطلقت من كوباني في الـ 19 من تموز عام 2012 قائلةً: "تجسّدت القوة التي منحها القائد آبو للشعب وخاصةً المرأة في هذه الثورة، ولاسيما عندما وصف القائد آبو ثورة روج آفا بأنّها ثورة المرأة، فحينها انخرطت المرأة في صفوف الثورة وهي تتحلّى بالإرادة والإيمان. كما انخرطت نساء عفرين في صفوف الثورة بإصرارهن وتصميمهن، وارتكزن على فكر وفلسفة القائد آبو وتمكّنت من نصرة ثورتها".

وسلّطت زوزان الضوء على قمع الكرد، قائلةً: "لقد تعرّض الكرد للقمع والطمس لسنوات، لكنّ مع ثورة 19 تموز أعادت المرأة كتابة تاريخ الشعب المضطهد وتاريخ حرية المرأة".

وتابعت زوزان حديثها، قائلةً: "تسعى الدول المهيمنة ومنذ بداية الثورة، إلى القضاء على ثورة المرأة ومشروع الأمة الديمقراطية ولاسيما الإدارة الذاتية. وقد اتّخذت المرأة مكانها في جميع ميادين الثورة، وكذلك فعلت كافة مكونات المنطقة، وهذا ما أدّى إلى انتصار ثورة روج آفا".

"إنها ثورة المرأة"

وأوضحت المواطنة، سلافا جمعة، من المكون العربي في الشهباء، أنّ ثورة روج آفا كانت بالنسبة لهم، أشبه بنافذةٍ تطلّ على الحريّة، وقالت: "لقد رسّخت ثورة 19 تموز دور المرأة في المجتمع، واجهنا صعوبة في البداية بسبب عيشنا في مجتمع ذكوري وعقلية شعوب الشرق الأوسط، لكنّ ثورة روج آفا أصبحت ثورة تحرير المرأة وخلاصها من عقلية الهيمنة الذكوريّة".

وتابعت سلافا حديثها، قائلةً: "مع انطلاق ثورة روج آفا، وجدت نساء المكون العربي والشهباء أنفسهنّ ضمن هذه الثورة، وأصبحت المرأة صاحبة القرار وانخرطت في المجالات السياسيّة، الاقتصاديّة، الاجتماعيّة والتعليميّة والعسكريّة. لقد أصبحت ثورة روج آفا ثورة صوت المرأة، وهذا النجاح الذي حقّقته المرأة تمّ بفضل أفكار القائد آبو".

واختتمت سلافا حديثها قائلةً: "لقد وصلنا إلى هذا اليوم بفضل قادتنا ورياديّنا، وستحافظ المرأة على ثورة روج آفا وتحميها ولن تسمح للعدو بقمعها، فنحن متمسّكات بثورتنا".

(ر)

ANHA