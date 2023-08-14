"أريد العودة إلى تراب وطني".. أغنية في مواجهة الهجرة

أعلن الفنان أيجان كوباني إطلاقه أغنية "أريد العودة لتراب وطني" التي تتحدث عن أهوال ومآسي الهجرة غير الشرعية. على صفحته الرسمية في اليوتيوب.

وتجسّد الأغنية معاناة وآلام المهاجرين وما تخلفه من فظائع؛ في ظل غرق المئات من السوريين في البحار خلال الهجرة إلى أوروبا على مدى السنوات الماضية.

ويشير أيجان كوباني في أغنيته الجديدة إلى أن الكرد المهاجرين مدينون لوطنهم في ظل الثورة القائمة، ويتحتم عليهم النضال وتحرير المناطق المحتلة في روج آفا، لا الهجرة والهروب من الواقع.

وغنّى أيجان خلال معركة كوباني ضد مرتزقة داعش أغنيته الثورية التي انتشرت على نطاق واسع، "Fermandaro seri rake" وأغنية "Cenge cenge".

رابط الأغنية:

(240) Aycan Kobani - Dixwazim vegerim ser axa welat - YouTube

(ز س/د)

ANHA