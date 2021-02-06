"ارحل" شعار لتظاهرات في تونس تطالب بإسقاط النّظام

وشهدت التظاهرات التي جاءت لإحياء الذكرى الثامنة لاغتيال المعارض السياسي شكري بلعيد، مشاركة قوى سياسية وأكثر من 60 منظمة حقوقية، إضافة إلى أحزاب سياسية معارضة.

ورفع المتظاهرون في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية شعار "ارحل" في وجه نظام الحكم، متّهمين الحكومة بالفشل في تلبية مطالب الشعب وقمع الحريات.

يأتي هذا، في سياق سياسي شديد التوتّر في تونس على خلفية تعديل حكومي قام به رئيس الحكومة هشام المشيشي، المدعوم من حركة النهضة، أكبر الأحزاب في البرلمان، وانتقده الرئيس التونسي قيس سعيّد.

والشّهر الماضي، نظّمت تظاهرات في مدن تونسية عدة احتجاجاً على سياسة القمع وللمطالبة بسياسة اجتماعية أكثر عدلاً ولإطلاق سراح مئات المحتجّين الّذين اعتقلتهم الشرطة بعد الاشتباكات.

(د أ)