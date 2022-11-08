"عقوبة مخففة".. الحكم على قتلة الشابة آيات الرفاعي يثير غضب السوريين

صُدم أهالي الشابة آيات الرفاعي التي وقعت ضحية ضرب وتعنيف مبرح حتى الوفاة من قبل الزوج وأسرته، بقرار المحكمة الصادر بحقهم.

إذ عقدت أمس الإثنين، جلسة النطق بحق قاتل الشابة وعائلته، وحسب ما بينت المحامية الموكلة للدفاع عن قضية آيات الرفاعي، خلود الصياد، لوسائل إعلام محلية فإنه "تم توصيف الجرم بالضرب المفضي للموت حسب المادة 536 من قانون العقوبات العام، وتم الحكم على غياث الحموي (الزوج) وأبيه أحمد الحموي بالسجن 7 سنوات، أما قمر اليخشي (أم الزوج) فتم الحكم عليها بالسجن 6 أشهر للتدخل بالإيذاء وتم إخلاء سبيلها".

كما تم الحكم على أخ القاتل، محمد الحموي، بالسجن لمدة سنة لتهديده بجناية وتم إخلاء سبيله.

وقالت المحامية، بحسب ما نقله موقع قاسيون، إنه في القضايا الجزائية "يرجع الحكم إلى قناعة القاضي والمعطيات".

بدورها، أكدت شقيقة الضحية آيات الرفاعي، إنهم سيتقدمون بالطعن للحكم، مبينة أنّ القرار كان صادماً بالنسبة لهم.

وفور إعلان الحكم، عبر الكثير من السوريين على وسائل التواصل الافتراضي عن شعورهم "بالصدمة" من العقوبة التي أصدرها القضاء تجاه القتلة معتبرين أنه "حكم مخفف" ولا يتناسب مع فظاعة الجريمة المرتكبة كما يكرّس العنف ضد المرأة ويسهّل ارتكاب الجرائم.

وكانت قضية مقتل الشابة السورية "آيات الرفاعي" ذات الـ 19 ربيعاً على يد زوجها "غياث الحموي"، الذي تبيّن لاحقاً أنه عنصر في "الحرس الجمهوري" التابع لقوات حكومة دمشق، أثارت الرأي العام في سوريا، بعد وصول جثتها إلى "مستشفى المجتهد" في دمشق وعليها آثار ضرب في مختلف أنحاء جسدها وخاصة منطقة الرأس، رغم محاولات القاتل وعائلته التستر على الجريمة، وذلك مطلع شهر كانون الثاني من العام الجاري.

(د ع)