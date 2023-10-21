"عقوبة انضباطية" جديدة بحق القائد عبد الله أوجلان

تقدّم محامو مكتب العصر الحقوقي بتاريخ 10 تشرين الأول الجاري، بطلب إلى محكمة التنفيذ في بورصة من أجل لقاء العوائل مع القائد عبد الله أوجلان ومعتقلي إمرالي الآخرين (هاميلي يلدرم، وويسي آكتاش، وعمر كونار).

وطلب المحامون السماح للعائلات بإجراء اللقاء مع ذويهم، وتقديم نسخة من ملف تحقيق "العقوبة الانضباطية" الجديدة إن وجد، وفي حال وجود "عقوبة" جديدة فيجب إلغاؤها.

أجابت محكمة التنفيذ على طلب المحامين في 13 تشرين الأول، وقالت إن هناك "عقوبة انضباطية" جديدة قد فرضت بحق عبد الله أوجلان والمعتقلين الآخرين، لكن لم تذكر متى فرضت هذه "العقوبة الانضباطية".

ورفضت المحكمة كما تفعل دائماً، جميع طلبات المحامين بلقاء موكليهم، وكذلك طلبهم بخصوص الحصول على نسخة من ملف التحقيق بذريعة أنه "سيتم نشره في الصحافة".

(س ر)