"عقوبات على بعض الشخصيات اللبنانية".. بوريل: لا مساعدات من دون إصلاحات

والتقى رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل وناقش معه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان ودور الاتحاد الأوروبي في مساعدته على تجاوزها.

وبعد اللقاء، قال بوريل: "مسرور بزيارة لبنان وتسنت لي فرصة أن أزور لبنان منذ بضع سنوات وهذه أول زيارة لي كممثل للاتحاد الاوروبي".

ولفت إلى أن "الاتحاد الأوروبي قلق من الأزمة السياسية والاقتصادية وقمنا بتوفير 330 مليون يورو من المساعدات ما يقارب المليون يورو يومياً".

وتابع: "ما أن يوافق صندوق النقد الدولي على إغاثة لبنان سنقدّم قروضاً للاقتصاد اللبناني".

وأضاف: "لا نستطيع تقديم المساعدات من دون قيام لبنان بالإصلاحات ولدينا الموارد للمساعدة".

وأكد بوريل أن "الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على بعض الشخصيات اللبنانية ويجب تشكيل الحكومة وأن تقوم بالإصلاحات فوراً".

(ز غ)