"انتقامًا للشهيدتين سعدة وهند".. إشادة ناشطات بحملة قسد ضد داعش

وأطلقت قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي عملية مشتركة واسعة النطاق ضد خلايا داعش، انتقامًا للشهيدتين سعدة وهند، وذلك في الرابع من شباط الجاري، في صحراء دير الزور وصولًا إلى الحدود العراقية السورية.

وتعرضت الرئيسة المشتركة لمجلس بلدة تل الشاير التابعة لناحية الدشيشة في مقاطعة الحسكة، سعدة الهرماس ونائبة الرئاسة هند الخضير، للاختطاف بتاريخ الـ 22 من كانون الثاني/ يناير المنصرم، والاغتيال على يد مرتزقة داعش.

'داعش وتركيا لهما نفس المآرب'

وحول هذا، قالت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في منبج وريفها نزيفة خلو، إن داعش والاحتلال التركي استهدفا النساء في مناطق شمال وشرق سوريا، وأن الاثنين لهما نفس المآرب، وذلك بهدف كسر إرادة المرأة والنيل من مسيرتها النضالية.

وأوضحت نزيفة خلو في حديث لوكالتنا أن "سعدة وهند كانتا تقومان بواجبهما تجاه الشعب، لكنهما تعرضتا للاختطاف والقتل بوحشية لردع باقي النساء عن العمل وكسر عزيمتهن، في حين أن العالم كله على علم أن الثورة في مناطق شمال وشرق سوريا سميت "بثورة المرأة" بعد أحداث 2011".

وتابعت قائلة: "لذلك دائمًا يتم استهداف النساء في المنطقة لأنهن الركيزة الأساسية في مشروع الأمة الديمقراطية ويعتبرن عثرة أمام هؤلاء المرتزقة وغيرها من التنظيمات الإرهابية".

وأكدت في سياق حديثها أن "هذه الجرائم لن تزيد المرأة إلا إصرارًا على رفع وتيرة النضال".

'على المنظمات الحقوقية والنسائية التدخل'

وشددت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في منبج على ضرورة أن تتدخل المنظمات الحقوقية والنسائية وتقوم بدراسة هذه الممارسات بحق النساء في المنطقة، لأنها تستهدف جميع النساء في العالم وليس النساء في مناطق شمال وشرق سوريا فقط.

وأضافت: "هذه المناطق العشائرية لطالما امتازت بالعادات والتقاليد، إلا أن المرأة استطاعت أن تخرج عنها وعملت، ولكن من خلال استهدافها يريدون إبعاد المرأة عن النضال والعمل، وإحباط معنوياتها".

وترى نزيفة خلو أن المرأة ستواصل النضال إلى أن تتحرر كل امرأة مقيدة، ولا يسمح لها بالخروج من المنزل والعمل، وأن المرأة لا تستهدف إلا لأهمية وجودها في مشروع الأمة الديمقراطية.

وأشادت نزيفة بحملة قوات سوريا الديمقراطية التي أطلقتها ضد خلايا داعش انتقامًا للشهيدتين سعدة وهند، "لأن المرتزقة يريدون زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، فاليوم تستهدف امرأة وغدًا تستهدف كافة النساء".

واختتمت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في منبج وريفها، نزيفة خلو، حديثها بالقول: "نحن نساء منبج سنواصل النضال ضد كل من يريد استهداف المرأة، وكل هذه الممارسات لن تزيدنا إلا عزيمة وإصرارًا على إتمام مشروع الأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب وحرية المرأة بالدرجة الأولى".

'استهداف إرادة النساء.. ذهنية داعش والاحتلال'

ومن جانبها الإدارية في مكتب المرأة بمجلس سوريا الديمقراطية في ناحية الدرباسية، بديعة عربو، قالت: إن "المرأة في شمال وشرق سوريا قدمت الكثير من التضحيات في سبيل الدفاع عن كل امرأة تعاني من الظلم، وطورت نفسها في الكثير من المجالات".

وتحدثت بديعة عن النظام الديمقراطي للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا قائلةً: "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا نظام ديمقراطي يعمل على خدمة جميع المكونات التي تعيش في المنطقة، وقد أعطى المرأة حقوقها، واعتمد نظام الرئاسة المشتركة في المؤسسات لكي تعمل المرأة جنبًا إلى جنب الرجل وبنفس السوية".

وأضافت بديعة عربو: "هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف النساء، فقد اغتيلت السياسية هفرين خلف على يد مرتزقة الاحتلال التركي، واستهدف الاحتلال عضوة منسقية مؤتمر ستار زهرة بركل، وإن ذهنية الدولة التركية لا تختلف عن ذهنية داعش، كلاهما يستهدفان إرادة المرأة".

وعن الحملة التي أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية انتقامًا للشهيدتين هند وسعدة قالت: "هذه الحملة مهمة جدًّا كي يدرك الجميع أن في شمال وشرق سوريا مَن يدافع عن حق النساء ويحمي هذه الثورة".

وشددت بديعة عربو في ختام حديثها على أنهن "مستمرات في السير على طريق الشهيدتين هند وسعدة، وسيناضلن من أجل الحفاظ على مكتسبات ثورة شمال وشرق سوريا، والانتصارات التي حققتها المرأة في المنطقة".

(كروب)

ANHA