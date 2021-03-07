"أنتم فقدتم مصداقيتكم باستقبالكم للواجهة السياسية لداعش"

وصل في 2 آذار / مارس، المدعو نصر الحريري رئيس ما يسمى "الائتلاف الوطني السوري" التابع لدولة الاحتلال التركي، إلى هولير عاصمة إقليم كردستان، مع وفد مرافق، والتقى أعضاء المجلس الوطني الكردي ورئيس حزب PDK مسعود البرزاني، الأمر الذي قوبل بردود فعل غاضبة من الشارع الكردستاني وأهالي شمال وشرق سوريا بشكل خاص.

حيال ذلك، أصدرت مجالس عوائل الشهداء في مقاطعتي قامشلو والحسكة، بيانًا مشتركة إلى الرأي العام، وعبّروا عن رفضهم لزيارة الحريري لباشور على الرغم من ممارساته بحق الشعب الكردي.

وأُدلي بالبيانات أمام مقبرة الشهداء ومجالس عوائل الشهداء، ففي ناحية تل حميس قرئ البيان أمام مجلس عوائل الشهداء في الناحية من قبل العضو أحمد الخلف، أما في ناحية كركي لكي فقرئ البيان أمام مجلس عوائل الشهداء في بلدة رميلان من قبل العضو بشير علي، وفي مدينة قامشلو قرئ البيان من قبل العضو عبيد عته، وذلك في مقبرة الشهيد دليل صاروخان، وفي ناحية تربه سبيه قرئ البيان من قبل الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في ناحية تربه سبيه نسرين حسين.

وفي مقاطعة الحسكة قرئ البيان في مركز المجلس من قبل عضوة المجلس روجدا أحمد, وفي الشدادي قرئ من قبل الإدارية في مجلس عوائل الشهداء آيات إبراهيم والدرباسية من قبل الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء سالم السالم.

وجاء في البيان المشترك:

"في الوقت الذي يقاوم فيه شعبنا في شمال وشرق سوريا غطرسة الاحتلال التركي وخيانة المعارضة المرتزقة المدعومة من حكومة العدالة والتنمية، وإجرامهم بحق شعوب ومكونات شمال وشرق سوريا في المناطق المحتلة في "عفرين وكري سبي وسري كانيه"، التي تعمل بشتى الوسائل على ضرب المشروع الديمقراطي بقيادة قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية الديمقراطية، وفي الوقت الذي نواجه فيه خيانة سوريا داخليًّا من قبل أعوان أردوغان ومرتزقته داعش، وبقيادة واجهتهم السياسية المتمثلة في ما يسمى برئيس الائتلاف السوري نصر الحريري، وبدعم من بعض الشخصيات والأحزاب الكردية المتمثلة فيENKS ، الذين يعملون لخدمة أجندات عدو الشعب الكردي، وخاصة في ظل الظروف التي يعيشها المُهجّرون في المناطق المحتلة، والذين شردوا من مدنهم وقراهم نتيجة الانتهاكات التي تقوم بها الفاشية التركية ومرتزقتها في عفرين وسري كانيه وكري سبي، وقتل الأطفال والشيوخ والنساء.

وعلى الرغم من كل هذه الانتهاكات التي تمارس بحق الشعب الكردي ومكونات المنطقة، إلا أن المجلس الوطني الكردي لا يزال صامتًا حيال الائتلاف السوري الذي يعتبر شريكًا في هذه الانتهاكات، وخاصة في ظل استقبال الواجهة السياسية لداعش في باشور كردستان، نصر الحريري.

لقد عانى الشعب الكردي وجميع شعوب المنطقة من الفاشية التركية ومرتزقتها ومن ممارسات التعذيب والنهب وقطع الأشجار وتغيير ديموغرافية المنطقة، حيث صرح نصر الحريري أن الدستور السوري الجديد لا يعترف بأي وجود للشعب الكردي ولغته الأم، وإنكار الوجود الكردي التاريخي على أرضه التاريخية.

وعلى الرغم من كل المعاناة والحصار المفروض على مناطق شمال وشرق سوريا وتمسك الأهالي بمشروع الأمة الديمقراطية التي تعتبر الخلاص الوحيد من الويلات والذهنية السلطوية وإنكار وجود المذاهب والأديان، إلا أن المعارضة السورية المدعومة من تركيا والتي تنفذ أجندات المحتل التركي تصرّح بضرب وحدة واستقرار سوريا.

الرئيس السابق لإقليم كردستان مسعود البرزاني صرّح أنه قائد لـ 40 مليون كردي، وفي الوقت نفسه يستقبل الواجهة السياسية لداعش المتمثل في الائتلاف السوري الذي يرأسه المرتزق نصر الحريري الذي تلطخت يداه بدماء شعب عفرين وكري سبي وسري كانيه، الأمر الذي قوبل بالتنديد على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل السياسيين والصحفيين الكرد والمنظمات الإنسانية والحقوقية على المستوى العالمي والإقليمي.

نحن عوائل الشهداء في شمال وشرق سوريا وروج آفايي كردستان نقول إن كل من يصافح المرتزقة مشاركٌ في هدر دماء شعوب شمال وشرق سوريا بجميع مكوناتها.

ونحن عوائل الشهداء نقول لحكومة باشور كردستان وفي مقدمتهم مسعود البرزاني "أنتم فقدتم مصداقيتكم باستقبالكم الواجهة السياسية لداعش الذي تلطخت يداه بدماء أهلنا وشهدائنا وشرف وكرامة النساء الحرائر وأطفالنا".

(كروب/ م ح)

ANHA