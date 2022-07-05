"انتهاكٌ لحقوق الإنسان".. "مكتب المرأة" يطالب بالتدخل السريع لإنهاء العزلة على القائد أوجلان

تنديداً بالعزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، أدلى مكتب المرأة في اتحاد المحامين بإقليم الجزيرة ببيان، جاء في مستهله "الدولة التركية مستمرة في ممارسة سياسة إرهاب الدولة بحق الشعب الكردي بشكل خاص وشعوب الشرق الأوسط التواقة للحرية بشكل عام من خلال أسرها للقائد عبد الله أوجلان بمؤامرة دولية في عام ١٩٩٩، وفرض عقوبات عرفية عليه منذ ٢٣ سنة، وحتى اليوم".

ولفت مكتب المرأة في بيانه الذي قرأته الرئيسة المشتركة لاتحاد المحامين في إقليم الجزيرة خديجة إبراهيم، إلى أن سلطات الفاشية التركية تفرض "العقوبات" على القائد أوجلان دون تبليغ عائلته أو محاميه، وقال: "حيث قامت المحكمة التركية بفرض عقوبات انضباطية بحقه لمدة ثلاثة أشهر، وبشكل متتالي على مدار سنتين دون أي موجب قانوني إلا الخلفية السياسية هو التحدي المستمر للقانون الدولي العام والإنساني".

وأضاف: "كان آخرها قرار المحكمة الجنائية العليا في بورصا، بفرض عقوبة العزلة لمدة ثلاثة أشهر تبدأ بتاريخ الـ31 أيار من العام الجاري، دون تبليغ عائلته أو محاميه بذلك، بزعم ضبط حركته الطبيعية المفقودة بحكم العزلة".

وعدّ مكتب المكتب في اتحاد المحامين ما تقدم عليه الدولة الفاشية التركية "استهداف لحرية المرأة وإرادتها من خلال شخص القائد أوجلان الذي يرتكز فكره وفلسفته على مبدأ أن حرية المجتمع تنبع من حرية المرأة" كما أكد أنه "استمرارٌ لما أقدمت عليه منذ ٢٣ عام، دون أي مستند في القانون الدولي العام أو الإنساني أو حتى القوانين الوطنية التركية".

معتبراً أن ذلك يشكل "تحدياً مستمراً وانتهاكاً لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية، وخاصة العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية لعام ١٩٦٦، وهو ما يستوجب المحاسبة من جهة المجتمع الدولي والمؤسسات والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية ولاسيما لجنة مناهضة التعذيب CPT))، وكذلك محكمة الجنايات الدولية في لاهاي ومحكمة حقوق الإنسان الأوربية في ستراسبورغ".

مكتب المرأة في اتحاد المحامين بإقليم الجزيرة، طالب المنظمات الحقوقية والإنسانية بالتدخل السريع لإنهاء العزلة المفروضة على القائد أوجلان، كما ناشد أحرار العالم للوقوف في وجه هذه الانتهاكات بحق الإنسانية وتثبيتها وتوثيقها وفضحها أمام الرأي العام وشعوب العالم الحرة بهدف الضغط على الحكومة التركية للكف عن فرض هذه العقوبات المنافية للحقوق الإنسان، وكذلك إفساح المجال سريعاً أمام محاميّ القائد وعائلته لزيارته، والمطالبة بتحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان"

(كروب/ي م)

ANHA