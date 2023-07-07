"انتهاج الخط الثالث هو السلاح الوحيد لحل القضية الكردية"

تستمر أعمال المنتدى الدولي لمعاهدة لوزان ليومه الثاني والأخير المنعقد في مدينة الحسكة، تحت شعار "لوزان: تصحيح المسارات وقضايا الاستقرار والأمن الإقليمي"، بمناقشة القضايا ومحاور المنتدى.

وناقش المجتمعون خلال جلستهم الخامسة سبل مواجهة حرب الإبادة التي تستهدف الشعب الكردي من قبل مديرة الجلسة، الحقوقية والإدارية في مجلس العدالة الاجتماعية في إقليم الجزيرة عطية يوسف.

نوروز أويصال: لعقد مؤتمر كردستاني يجب على كل جزء ترك خلافاته جانباً

تحدثت السياسية والبرلمانية عن حزب الشعوب الديمقراطي نوروز أويصال عبر تطبيق الزوم، عن أهمية عقد مؤتمر كردستاني ومبادئ هذا العقد وأهمية توحيد الخطاب السياسي والدبلوماسي والعسكري، والتطرق إلى تجربة كوباني كنموذج لوحدة الصف الكردي وتأثيره العالمي.

ورأت نوروز أويصال أن: "المكتسبات التي حققها الكرد بحاجة إلى ارتباط بوحدة الصف الكردي، كمثال عندما شن داعش الهجمات على كوباني اتحدت جميع الأطراف الكردية لتحريرها، فالكرد يحتاجون إلى اتحاد قومي من أجل حماية مكتسباتهم".

وبيّنت أن الشعب الكردي يحتاج إلى عقد مؤتمر كردستاني، كما أن على كل جزء من كردستان ترك خلافاته جانباً والعمل على توحيد الصف الكردي، لذلك نحن بحاجة ماسة إلى هذه النظرية للوصول إلى الوحدة القومية والمجتمع الديمقراطي".

فيما تطرق الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي، صالح مسلم إلى الاستراتيجية التي يجب على الكرد اتباعها في القرن الحادي والعشرين، موضحاً: "إذا قمنا بتنظيم شعبنا سنحقق مطالبنا، فإن أبرز إخفاقات الانتفاضات الكردية على مدار التاريخ كان بسبب التشتت وعدم التنظيم".

وأكد صالح مسلم أن يمكننا الاستفادة من الديمقراطية التي تتمتع بها دول الاتحاد الأوروبي، مبيناً أن الطريق الوحيد والسبيل الوحيد للحل القضية الكردية هي الديمقراطية.

ونوّه مسلم: "الانتفاضات التاريخية للكرد أُفشلت وانتهى بها المطاف؛ لأنهم لم يكونوا متحدين ومنظمين ولذلك لم يستطيعوا تحقيق أهدافهم ومصالحهم، فالوحدة الكردية تعني اتحاد الشعب واتحاد الأحزاب". مبيناً: "يجب البحث عن مطالب وإرادة الشعب وتحقيقها، ونحن نؤمن بالأمة الديمقراطية، ولن نستطيع نيل الحرية بسلاح الدول القومية وعبر الحرب، إنما يجب أن نخلق سلاحاً جديداً وسلاحنا هو الأمة الديمقراطية".

وتخللت الجلسة، مداخلات عبر تطبيق الزووم من قبل الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطي مدحت سنجار ونائبة الرئاسة المشتركة لحزب الشعوب الديمقراطي في أضنة تولاي أوغلولاري، اللذين باركا انعقاد هذا المنتدى على الشعب الكردي، آملين أن يخرج بتوصيات ونتائج إيجابية تخدم الشعب الكردي والقضية الكردية، مؤكدين أن القوى الامبريالية لا تزال تفرض هيمنتها ضد الشعب الكردي لكسر ذلك الكرد بحاجة لنظام كونفدرالي.

وأجمع المشاركون خلال مداخلاتهم على وجوب توحيد الموقف الكردي بوجه العدو قاتل الكرد، وأن الاستراتيجية الكردية تحتاج إلى توافق كردي من أجل حماية المكتسبات.

ومن المقرر أن تستمر أعمال المنتدى الدولي لمعاهدة لوزان بمناقشة نتائج الاستبيان الذي أجراه مركز روج آفا للدراسات الاستراتيجية بخصوص معاهدة لوزان.

(كروب/ م ح)

ANHA